Какво да правим в Пловдив (08.08–14.08)
Снимка на корицата: Димитра Лефтерова
08 август
Plamen K @Конюшните
Plamen К пуска музика от 2008 и освен зад ПРОГГ, стои зад проекти като Progressive minds, Beat
Factor, BLENDER, Alterations, Immersed,
Back2Basics и други, с които значително засилва фен групата на жанра в Пловдив. Заставал е на сцената редом с имена като Dusty Kid, Cardo, D-
Formation, V-Sag, Harry Lemon8 и други
интернационални диджеи. Прави сьвместни
колаборации с Melformator, Nordic Soundscapes Bulgaria, FLUCA, Artnewscafe и други.
Конюшните
19:00 часа
ENPIC at Bally Club
Този петък, 8 август се потапяме в уникалната музикална селекция на ENPIC!
Bally Club
20:00 часа
09 август
Аниме клуб
Аниме клуб“ има за цел да представи историята на така известния японски жанр.
Клубът събира феновете и тези, които искат да знаят повече за аниме, на едно място. Участниците споделят своите истории – какво са гледали за първи път, защо им е харесало и как им е повлияло в живота. Също така по време на срещите на Клуба младежите и част от екипа на „Младежки център Пловдив“ реализират интерактивни дейности, целящи сплотяването и опознаването на групата.
Регистрация за клуба тук: https://forms.gle/SqxmfmZrtvyhNfoR9
Младежки център Пловдив, зала „Библиотека“
11:00 часа
Младежки литературен клуб „Калиопа“
Този път ще се пренесем в бляскавия и противоречив свят на Америка от 20-те години чрез шедьовъра на Ф. Скот Фицджералд – „Великият Гетсби“. Ще говорим за мечтите, илюзиите, социалното разделение и търсенето на щастие – теми, които ни вълнуват и днес.
Ще разгледаме героя Гетсби не просто като символ на една епоха, а като образ, в който можем да се разпознаем и ние.
Всички дейности на ОП „Младежки център Пловдив“ са безплатни. Единственото, което е необходимо, е да заявите предварително своето участие тук: https://forms.gle/uec88rSGuWipWvKD7
Младежки център Пловдив, зала „Библиотека“
14:30 часа
7 години 7 Films Lab – състезания и веселба
Скъпи приятели на фотографията, нашето начинание 7 Films Lab навършва 7 години от създаването си. Както знаете първите 7 са най-важни и затова всичко това ще бъде отпразнувано подобаващо. Тази година сме Ви подготвили много изненади и настроение – ще има състезания, ще има куиз и още много забавления. Нямаме търпение да проверим аналоговите Ви и не само знания и умения. Победетелят във всяко състезание печели награда.Наградите ще са осигурени от нас и от нашите приятели от OP34.studio. Веселбата е гарантирана на 100%. Моля да дойдете по-навреме, за да може да се включите във всички игри.
Освен състезателната част, в която Ви принканваме да вземете участие, без да му муслите, ще има още:
Pop-up базар с OP34.studio – филми, книги и мърч на фото тематика;
Освежаващи напитки и коктейли от нашите домакини Конюшните (Малките конюшни – горе);
Музика от 7 Films Lab All Stars – denitza, waysie, Pink Tsonk & more;
Водещ – Pink Tsonk
Малките конюшни
19:00 – 23:00 часа
PET&CO at Bally Club
Лятото не спира, а музиката става все по-гореща!
На 9 август (събота) PET&CO поема пулта в Bally Club и ще вдигне улицата на крака още от 20:00 часа
Bally Club
20:00 часа
10 август
Младежка инициатива с Даян Колев: скачане на въже
В ОП „Младежки център Пловдив“ започва нова Младежка инициатива за физическа активност – скачане на въже, която ще бъде водена от Даян Колев. Той е създател на Swissskip – бранд, посветен на скачането на въже и активния начин на живот.
Днес той споделя своето вдъхновение с милиони хора в социалните мрежи, като целта му е да покаже, че движението може да промени живота ти.
Инициативата насърчава активността и приемствеността сред младите хора, като създава среда за обмен на опит, мотивация и вдъхновение в рамките на младежката общност.
Спортните игрища в Младежкия център
09:00 часа
10:30 часа
11 август
Second-hand Базар/ Bazaar
Очакваме те в Ателие 47 на винтидж базар за вещи, които се нуждаят от своя втори дом.
Ела и намери своето съкровище!
Очаква те специално подбрана селекция дрехи, вещи и джаджи, които може би чакат именно теб.
Сред тях ще намериш:
– мода – дрехи, обувки…
– джаджи
– игри, аудио касети
– театрални костюми
– книги
– още разнообразни съкровища:
… Шевна машина… Ролери… И даже истински автомобил!
За да е пълен комфорта сме предвидили музика, хладни напитки и задушевни разговори.
Всеки посетител на базара има възможност да участва и в томбола с награди от Ателие 47.
Ателие 47
10:30 часа
Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv