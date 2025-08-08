Какво да правим в Пловдив (08.08–14.08)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

08 август

Plamen K @Конюшните

Plamen К пуска музика от 2008 и освен зад ПРОГГ, стои зад проекти като Progressive minds, Beat

Factor, BLENDER, Alterations, Immersed,

Back2Basics и други, с които значително засилва фен групата на жанра в Пловдив. Заставал е на сцената редом с имена като Dusty Kid, Cardo, D-

Formation, V-Sag, Harry Lemon8 и други

интернационални диджеи. Прави сьвместни

колаборации с Melformator, Nordic Soundscapes Bulgaria, FLUCA, Artnewscafe и други.

Конюшните

19:00 часа

ENPIC at Bally Club

Този петък, 8 август се потапяме в уникалната музикална селекция на ENPIC!

Bally Club

20:00 часа

09 август

Аниме клуб

Аниме клуб“ има за цел да представи историята на така известния японски жанр.

Клубът събира феновете и тези, които искат да знаят повече за аниме, на едно място. Участниците споделят своите истории – какво са гледали за първи път, защо им е харесало и как им е повлияло в живота. Също така по време на срещите на Клуба младежите и част от екипа на „Младежки център Пловдив“ реализират интерактивни дейности, целящи сплотяването и опознаването на групата.

Регистрация за клуба тук: https://forms.gle/SqxmfmZrtvyhNfoR9

Младежки център Пловдив, зала „Библиотека“

11:00 часа

Младежки литературен клуб „Калиопа“

Този път ще се пренесем в бляскавия и противоречив свят на Америка от 20-те години чрез шедьовъра на Ф. Скот Фицджералд – „Великият Гетсби“. Ще говорим за мечтите, илюзиите, социалното разделение и търсенето на щастие – теми, които ни вълнуват и днес.

Ще разгледаме героя Гетсби не просто като символ на една епоха, а като образ, в който можем да се разпознаем и ние.

Всички дейности на ОП „Младежки център Пловдив“ са безплатни. Единственото, което е необходимо, е да заявите предварително своето участие тук: https://forms.gle/uec88rSGuWipWvKD7

Младежки център Пловдив, зала „Библиотека“

14:30 часа

7 години 7 Films Lab – състезания и веселба

Скъпи приятели на фотографията, нашето начинание 7 Films Lab навършва 7 години от създаването си. Както знаете първите 7 са най-важни и затова всичко това ще бъде отпразнувано подобаващо. Тази година сме Ви подготвили много изненади и настроение – ще има състезания, ще има куиз и още много забавления. Нямаме търпение да проверим аналоговите Ви и не само знания и умения. Победетелят във всяко състезание печели награда.Наградите ще са осигурени от нас и от нашите приятели от OP34.studio. Веселбата е гарантирана на 100%. Моля да дойдете по-навреме, за да може да се включите във всички игри.

Освен състезателната част, в която Ви принканваме да вземете участие, без да му муслите, ще има още:

Pop-up базар с OP34.studio – филми, книги и мърч на фото тематика;

Освежаващи напитки и коктейли от нашите домакини Конюшните (Малките конюшни – горе);

Музика от 7 Films Lab All Stars – denitza, waysie, Pink Tsonk & more;

Водещ – Pink Tsonk

Малките конюшни

19:00 – 23:00 часа

PET&CO at Bally Club

Лятото не спира, а музиката става все по-гореща!

На 9 август (събота) PET&CO поема пулта в Bally Club и ще вдигне улицата на крака още от 20:00 часа

Bally Club

20:00 часа

10 август

Младежка инициатива с Даян Колев: скачане на въже

В ОП „Младежки център Пловдив“ започва нова Младежка инициатива за физическа активност – скачане на въже, която ще бъде водена от Даян Колев. Той е създател на Swissskip – бранд, посветен на скачането на въже и активния начин на живот.

Днес той споделя своето вдъхновение с милиони хора в социалните мрежи, като целта му е да покаже, че движението може да промени живота ти.

Инициативата насърчава активността и приемствеността сред младите хора, като създава среда за обмен на опит, мотивация и вдъхновение в рамките на младежката общност.

Спортните игрища в Младежкия център

09:00 часа

10:30 часа

11 август

Second-hand Базар/ Bazaar

Очакваме те в Ателие 47 на винтидж базар за вещи, които се нуждаят от своя втори дом.

Ела и намери своето съкровище!

Очаква те специално подбрана селекция дрехи, вещи и джаджи, които може би чакат именно теб.

Сред тях ще намериш:

– мода – дрехи, обувки…

– джаджи

– игри, аудио касети

– театрални костюми

– книги

– още разнообразни съкровища:

… Шевна машина… Ролери… И даже истински автомобил!

За да е пълен комфорта сме предвидили музика, хладни напитки и задушевни разговори.

Всеки посетител на базара има възможност да участва и в томбола с награди от Ателие 47.

Ателие 47

10:30 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv