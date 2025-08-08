Две коли излетяха от магистралата след удар – ранени са деца

Сблъсък между два автомобила с габровска и бургаска регистрация доведе до тежка катастрофа край 345-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас. Инцидентът е станал около 12:50 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

По първоначални данни, водачът на лек автомобил „Ситроен“ предприел изпреварване, но загубил контрол и се блъснал във „Фолксваген“, в който пътували жена и две деца. От удара и двете коли са излетели от пътя и са се озовали в крайпътната нива.

В болница са откарани двете деца от бургаския автомобил и жена от другата кола. Към момента няма официална информация за състоянието им.

По данни на МВР за последното денонощие в страната е загинал един човек, а 34 са били ранени при 25 тежки катастрофи. От началото на август до момента пътнотранспортните произшествия с жертви и пострадали са 167, с девет загинали и 210 ранени. Общият брой на катастрофите от началото на годината достига 3947, със 248 загинали и 4926 ранени.

Според статистиката се отчита спад в броя на загиналите спрямо същия период на миналата година – с 15 души по-малко.



Снимка: ОДМВР Бургас