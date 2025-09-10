АртГрадътКултураНовини

Галерия Лабиринт представя изложбата „Вътрешна природа"

Изложбата „Вътрешна природа” – един емоционален и екпресивен живописен проект на Юлиана Текова, се открива на 16-ти септември в галерия Лабиринт. Ето какво споделя авторката за изложбата:

  ,,Вътрешна природа“ като концепция  е своеобразно развитие  на темите, които  ме вълнуват и които се  фокусират  върху отношенията жива/ нежива природа, вътрешно/външно пространство. Връзката на живописта като вътрешен, интуитивен и много личен процес и природата като външен обект на съзерцание и изследване е многостранна, сложна и предизвикателна. Изложбата е продължение на  интереса ми към отношенията човек – природа  във всичките им аспекти.

Изложбата изследва диалога между вътрешен свят и природата като феномен.. Природата не е само външна среда, а огледало и резонатор на емоции, мисли и творчески импулси.

Своеобразното преплитане на външен и вътрешен пейзаж, външния пейзаж като проекция на вътрешния, както и взаимоотношенията между процес на рисуване и природата като вечно изменяща се жива система са фокус в настоящата изложба.

Природата  не е мислена само като външна реалност, но и като отражение на вътрешни състояния и усещания.  В този смисъл живописният жест е символен еквивалент на чувствителността на рисуващия. Пейзажът, така както съм го видяла  и възприела е израз на вътрешната ми чувствителност и състояние.

Изложбата представя живопис, в която природата е едновременно външен свят и вътрешен пейзаж. Процесът  на рисуване е интуитивен, експресивен Формите и цветовете не се  буквални, а са по-скоро превод на емоции, състояния и лични преживявания, посредством процеса на живопис и  рисуване, при който  спонтанният жест е бил  водещ.”

Юлиана Текова е родена, живее и работи в София. Учила е в свободната академия Жул Паскин, в Ателия 19 при проф. Николай Майсторов, в Националната Художествена Академия, където през 2017 завършва с докторска степен катедра Живопис. Тази изложба е първата и самостоятелна изява в Пловдив след множество самостоятелни изложби и участия в общи проекти в страната и чужбина.

Заповядайте на откриването на 16-ти септември, вторник от 18 ч. в галерия Лабиринт, ул. Ангел Букурещлиев 1.

Изложбата се осъществява с финансовата подкрепа на Национален Фонд Култура –НФК

