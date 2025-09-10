Галерия Лабиринт представя изложбата „Вътрешна природа”

Изложбата „Вътрешна природа” – един емоционален и екпресивен живописен проект на Юлиана Текова, се открива на 16-ти септември в галерия Лабиринт. Ето какво споделя авторката за изложбата:

,,Вътрешна природа“ като концепция е своеобразно развитие на темите, които ме вълнуват и които се фокусират върху отношенията жива/ нежива природа, вътрешно/външно пространство. Връзката на живописта като вътрешен, интуитивен и много личен процес и природата като външен обект на съзерцание и изследване е многостранна, сложна и предизвикателна. Изложбата е продължение на интереса ми към отношенията човек – природа във всичките им аспекти.

Изложбата изследва диалога между вътрешен свят и природата като феномен.. Природата не е само външна среда, а огледало и резонатор на емоции, мисли и творчески импулси.

Своеобразното преплитане на външен и вътрешен пейзаж, външния пейзаж като проекция на вътрешния, както и взаимоотношенията между процес на рисуване и природата като вечно изменяща се жива система са фокус в настоящата изложба.

Природата не е мислена само като външна реалност, но и като отражение на вътрешни състояния и усещания. В този смисъл живописният жест е символен еквивалент на чувствителността на рисуващия. Пейзажът, така както съм го видяла и възприела е израз на вътрешната ми чувствителност и състояние.

Изложбата представя живопис, в която природата е едновременно външен свят и вътрешен пейзаж. Процесът на рисуване е интуитивен, експресивен Формите и цветовете не се буквални, а са по-скоро превод на емоции, състояния и лични преживявания, посредством процеса на живопис и рисуване, при който спонтанният жест е бил водещ.”

Юлиана Текова е родена, живее и работи в София. Учила е в свободната академия Жул Паскин, в Ателия 19 при проф. Николай Майсторов, в Националната Художествена Академия, където през 2017 завършва с докторска степен катедра Живопис. Тази изложба е първата и самостоятелна изява в Пловдив след множество самостоятелни изложби и участия в общи проекти в страната и чужбина.



Заповядайте на откриването на 16-ти септември, вторник от 18 ч. в галерия Лабиринт, ул. Ангел Букурещлиев 1.

Изложбата се осъществява с финансовата подкрепа на Национален Фонд Култура –НФК