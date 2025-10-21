Деметра Дулева представя книгата „Авеню ‘Версай’“ в Пловдив

Писателката пристига от Париж, за да се срещне с почитателите си в България

Националното литературно турне на Деметра Дулева започва на 29 октомври в София и ще продължи във Враца, Карлово, Пловдив и Стара Загора.

В Пловдив срещата с нея ще бъде на 4 ноември, вторник , от 19,00 часа в клуб „Петното на Роршах“.

Деметра Дулева е филолог, писател и дипломат. Първият й роман – „Странстващият албатрос“ (ИК „Хермес“, 2019), печели Награда „Перото“ за дебют. Отличен е и с втора награда в категория „Проза“ на Портал „Култура“ и е номиниран за роман на годината на Фонд „13 века България“. През 2021 г. излиза втората й книга – „Преобърнати съзвездия“, която затвърждава позициите ѝ в съвременната българска литература.

Сега авторката поглежда към време, което макар близко, ни се струва, че е в един отдавна отминал живот – пандемията от коронавирус, която затвори човечеството не само физически, но и емоционално.

Какво се случва с живота на хората, когато времето внезапно спре? Този роман разказва за съдбите на осем човека, които пандемията от ковид затваря за три месеца в Париж. Те са на различна възраст – художникът Балтазар е на 90 години, а Анна-Мария е на 22. Едни са родени в България, други са французи, някои от тях са семейство, други не се познават. Общото между тях е, че са свързани по някакъв начин с очертаното от разкошни липи авеню „Версай“. Това е случайност, освен ако не приемем, че съдбата често събира хората, защото има неизвестен план за тях. Екстремната ситуация ще ги постави в неочаквани връзки и безпощадно ще поиска от тях отговори на най-важните въпроси: кой съм аз, кое е най-ценното в живота, за какво си струва да се бориш и за кого да се жертваш…