Едва стотина души се събраха на организирания от обединението „Студенти против мафията“ и инициативата „Правосъдие за всеки“ протест с искане за незабавната оставка на главния прокурор Борис Сарафов в тазвечершния студ, сковал Пловдив.

На събитието на пл. „Съединение“ присъстваха освен студентите, неколцина граждани, дошли да изразят недоволството си срещу ситуацията в съдебната система, както и представители на коалиция ПП-ДБ. Неслучайно веднага след откриването на протеста студентът, който даде началото му, предостави микрофона на кмета на район „Западен“ Тони Стойчева, която в рамките около 5 минути подчерта важността на недоволството на хората срещу т.нар. „Дълбока съдебна власт“.

Вижте още:

Неколцина полицаи се грижиха за сигурността на събитието, което се проведе в напълно мирен формат и не предизвика никакво напрежение.

Събралите се на площада граждани заявиха, че падането на кабинета „Желязков“ и дуетът Борисов-Пеевски от власт не трябва да спира недоволството на хората, защото поводите за него продължават – освен Борислав Сарафов, сериозен казус в момента са най-новите промени в Изборния кодекс.