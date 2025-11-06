Бъдещето на градския транспорт остава неясно, засега

Едночасов диалог за градския транспорт на Пловдив в пленарната зала на местния парламент и две почивки в рамките на дискусията по темата не се оказаха достатъчни, за да се вземе решение какво ще е бъдещето на услугата. Предложението на градската управа за възлагане на обществена поръчка по всички линии на транспортната мрежа за срок от 10 години бе отложено за следващата сесия на общински съвет, като вероятно нищо в него няма да бъде променено по същество- параметрите на процедурата едва ли ще претърпят някаква съществена редакция.

Всеобщото мнение за пореден път на всички в залата бе, че публичният превоз няма нужното за град като Пловдив качество, но решение на проблема никой не успя да даде. Няма и да успее и до следващото разглеждане на това предложение, тъй като действащата временна мярка не може да продължава дълго- тя хе компромис, без реални инвестиции от страна на превозвача заради липсата на сигурност и неспособност на общината да поеме извършването на тази дейност по обясними причини.

Диалогът по така „любимата“ на пловдивчани тема градски транспорт откри депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков, който смени днес Народното събрание с местния парламент, за да изкаже мнението си по този проблем. Думата му бе дадена от съветниците, а той пресметна на микрофон, че срещу 50 милиона лева градската власт може да закупи над 150 електрически автобуса и публичният превоз отново да стане общински.

„Да давате 10 години някой да овладее градския транспорт на Пловдив е пагубно за града. С това ръцете на управляващите и в следващите два мандата кметове ща бъдат вързани. Давате възможност на този, който спечели поръчката, да злоупотребява с качеството на живот на пловдивчани и в следващите 10 години. Трябва да се мисли за развитие на общинска фирма за тази услуга“, коментира Манол Пейков. Даде пример с Пазарджик, където са купили 8 чисто нови електрически автобуса само преди дни с пари по европейска програма и посочи, че има възможности и Пловдив да върви в тази посока. Той препоръча ако се стига до подписване на договор, то срокът му да е до края на този мандат.

В отговор на народния представител кметът Костадин Димитров припомни казуса с пагубната история на Градски транспорт, стартирала с приватизацията му в мандата на кмета Иван Чомаков.

„Да, имаме проблем. Когато имаме сигнали ги препращам директно на превозвача, който в момента обслужва линиите Петко Ангелов и мерки се взимат. Един залежал от 2007г. проблем не се решава толкова лесно за 1-2 години“, посочи Костадин Димитров.

Уточни, че обществената поръчка за електронното таксуване още не е излязла и че това предстои. Заяви, че общината има инструменти за прекратяване на договора след подписването му при неспазване на заложените в поръчката ангажименти от страна на изпълнителя.

„В договорът ясно се казва, че с едномесечно предизвестие общинската фирма „Екобус“ може да вземе всяка една линия от градската транспортна мрежа. В дружеството скоро ще имаме 20 електрически автобуса“, добави кметът и подчерта, че обсъжданата днес обществена поръчка е една добра следваща крачка напред в правилната посока.

Съветникът Гошо Къчков от ГЕРБ заяви, че местният парламент и администрацията трябва да намерят решение на въпроса. И отрече примерът с Пазарджик да е релевантен за Пловдив, тъй като там транспортът е общински.

„Вие ни поставяте пред свършен факт, как да търсим заедно решение“, отсече Веселина Александрова от ПП-ДБ и към кмета, и към колегата си Къчков.

Константин Георгиев от Съединени за Пловдив настоя точката да бъде отложена за следваща сесия, за да се разбие поръчката на 4 позиции, в които бъдат разпределени линиите транспортната мрежа, за да не се управлява цялата услуга от една компания. „Абсурдно е всички линии да бъдат дадени на един превозвач. Трябва да има разпределение на линиите, за да има конкурентност“, поиска той.

„Има много въпроси, на които не получаваме отговори. Едва ли не се чувстваме длъжни да подкрепим това предложение. Ако зам.-кметът по транспорт г-н Държиков има проблем със справянето с тази задача, то да подаде оставка“, коментира Яна Димитрова от Браво Пловдив, от която партия бе и освободеният през пролетта зам.-кмет с ресор транспорт Ерол Садъков. Борислав Инчев от същата група предложи пък бъдещият договор да е със срок от 6 години, а не 10 и подкрепи идеята точката да бъде отложена.

Калин Милчев от БСП заяви, че общината има нужда от стратегически инвеститор за тази услуга и че един изпълнител, който оперира по всички линии се явява точно такъв.

„Освен разделение на линиите на 4 лота друго конкретно предложение не чух в този дебат. Дайте конкретно решение и ние ще го изпълним“, заяви на свой ред зам.-кметът Държиков.

Предложенията за разпределение на линиите в 4 обособени позиции и това за договор със срок от 6 години не бяха приети от съветниците. Те обаче решиха да отложат разглеждането на предложението за следващата сесия, за да се прецезира допълнително. На всички в залата обаче бе ясно, че съществени изменения по него няма да има.

„Трябва да се срамуваме, че не приехме днес предложението“, заяви след гласуването Стефан Шилев от ГЕРБ.

“ С това постоянно отлагане на този въпрос не ни давате шанса да направим първа стъпка в правилната посока“, отсече и видимо недоволен от решението кметът Костадин Димитров.