Ангел Заберски и Стунджи джазират „O sole mio” с оркестъра на Операта
Ангел Заберски подготвя изключително мелодичен „Пролетен Джаз Концерт” на 14 март (петък) в Концертна зала от 19 часа заедно със симфоничния оркестър на Държавна опера Пловдив. На сцената ще се качат още популярните музиканти Стоян Янкулов – Стунджи – ударни , Борис Таслев- бас китара и Мишо Йосифов – тромпет. В програмата са включени джазирани оркестрации на италиански канцонети, половецки танци от „Княз Игор” и евъргрийни като “The very thought of you” и отличената с Оскар класика „Secret love”.
Участието на популярни топ музиканти в Пролетния джаз концерт е поредната изненада за дамите през март месец. Почитателите на мелодичния джаз пък ще са зарадвани от оркестрациите на Ангел Заберски за голям симфоничен оркестър, които ще прозвучат за първи път в Пловдив. Диригент е Константин Добройков, който наскоро се завърна в родния си град след специализация в Бостън.
Ангел Заберски-син е български пианист, музикален аранжор и композитор на джаз и класическа музика. Син е на композитора и музикален педагог проф. Ангел Заберски. От 1996 до 2000 година работи като аранжор за Биг бенда на Българското национално радио. През 1998 година основава собствено джаз трио, а през 2000 година — джаз октет, в който се изявява като диригент и композитор. През същата година започва да преподава импровизация в Нов български университет. Заберски-син е автор на на 15 пиеси за струнен оркестър и творби за симфоничен оркестър. Познат е на широката публика и като музикален директор и педагог в популярни телевизионни формати.
