В Пловдив вече има шоурум на eMAG

Платформата за онлайн търговия продължава да разширява шоурум мрежата си в България с първи шоурум извън София

350 кв.м. обща площ с изложени 900 артикула от разнообразни категории

Шоурумът на eMAG в Пловдив отваря ден преди eMAG Black Friday

Днес третият шоурум на eMAG у нас посрещна първите си клиенти в Mall Plovdiv, ниво +1. Платформата за електронна търговия продължава да разширява шоурум мрежата си в България след двете си физически локации в София. По този начин на клиентите се предоставя още един удобен канал за пазаруване, а с това и много допълнителни предимства.

Шоурумът на eMAG в Пловдив се намира в Mall Plovdiv на ул. „Перущица“ № 8, ниво +1. Той има общо 350 кв.м. търговска и складова площ и за момента ще бъде отворен всеки ден от седмицата между 11 и 20 ч. при всички необходими мерки за безопасност. Стандартното работно време на шоурума е от 10 до 21ч. Клиентите могат да разглеждат, избират и пазаруват от складова наличност от над 4000 артикула от разнообразни категории като телефони, лаптопи, таблети, аксесоари, периферни устройства, уреди за лична грижа, малки домакински електроуреди и др. Има и възможност да се правят поръчки на определени продукти от сайта на търговеца или мобилното му приложение, с безплатна доставка до шоурума, a наличните на място артикули могат да се резервират и да се вземат от там още същия ден, спестявайки време за доставка. Шоурумите на eMAG улесняват и връщането на продукти, като в тях могат да се получават и консултации. На място се предлагат и опции за потребителски кредити. Стойността на продуктите към крайния потребител е еднаква, независимо откъде се поръчва – от вкъщи, офиса, курорт или шоурума, с изключение на специални промоционални кампании.

Новият шоурум на eMAG в Mall Plovdiv отвори ден преди най-голямото шопинг събитие на платформата – eMAG Black Friday, който тази година ще се проведе на 19 ноември.

„Щастливи сме да посрещнем нашите клиенти от Пловдив и региона в третия ни шоурум в страната и първият извън София. Там те могат да се възползват пълноценно от предимствата при пазаруване от eMAG и да открият разнообразни продукти в различни категории. Компанията ни продължава да инвестира активно в своето присъствие в България и да разширява бизнеса си, който залага успеха си на първокласно потребителско преживяване, иновации и модерни технологии”, казва Силвиу Гугуи, управител на eMAG България.

eMAG препоръчва на клиентите в новия им шоурум в Пловдив да спазват дистанция и насърчава безкасовите плащания за сигурно и безопасно шопинг изживяване. Посещенията в търговския център са изцяло съобразени с настоящите противоепидемични мерки.

За eMAG.bg:

Основана през 2001 г. в Румъния, eMAG е водеща платформа за онлайн търговия на дребно с дъщерни дружества в България и Унгария. В продължение на почти 20 години компанията постоянно инвестира в услуги, базирани на технологии, които помагат на клиентите да спестят време и пари.

eMAG предлага в България повече от 1 250 000 артикула от различни категории, включително смартфони, джаджи, телевизори, лаптопи, домакински уреди, продукти за бебета и играчки, стоки за дома и градината, за красота и лична грижа, за автомобила, мода и спорт; над 250 000 от продуктите на платформата се предлагат от eMAG и над 1 000 000 от над 4800 Marketplace търговци. eMAG.bg е шопинг дестинация, предлагаща удобно пазаруване чрез възможност за доставка до над 3000 точки за получаване (куриерски офиси и клоновете на Български пощи), с множество опции за плащане (онлайн, потребителски кредит, наложен платеж) и удобно мобилно приложение. www.emag.bg