Какво да правим в Пловдив (13.06–19.06)

13 юни

Пловдив чете

Литературни срещи с писатели, преводачи и художници. Четения, премиери на книги, дискусии, изложби, концерти и творчески работилници. Литературният фестивал „Пловдив чете“ е форум, който събира създателите на книги и читателите.

Официалното откриване на Литературния фестивал „Пловдив чете 2025 – Лято“ ще се състои на 13 юни на сцената на Лятно кино „Орфей“, където ще бъдат връчени наградите „Орфеев венец“ за високи постижения в съвременната поезия и „Златна четка“ за най-добро художествено оформление на книга, а вечерта ще завърши с концерт на група D2 с любими хитове и нови изненади.

Не пропускайте магията на литературата и музиката под открито небе!

Различни локации

13.06 – 22.06.2025

VICKY ALMAZIDU Trio в двора на „В Джаза“

Заповядайте в уютния двор на джаз клуб „В Джаза“ този петък, за да се насладите на една специална вечер с Вики Алмазиду Трио!

На сцената ще се качат:

Вики Алмазиду – неповторим глас и емоция, обичана от поколения меломани

Антони Дончев – един от най-изтъкнатите джаз пианисти у нас

Александър Леков – виртуоз на баса с фин усет и дълбоко звучене

Очаква ви магично преживяване под открито небе, в атмосфера, създадена за истински ценители на джаза. Елате да споделим една вечер, изпълнена с изящество, импровизация и истинска музикална емоция!

Открит коктейл бар ще допълни преживяването с освежаващи напитки и настроение под звездите. Перфектната компания за топла лятна вечер и жива музика!

Джаз клуб В Джаза

20:00 часа

Христина Белева&Петър Миланов@Контрабас

Във фаталния петък на юни, под лозата на двора на бар Контрабас, ще ви спретнем един по-различен концерт с

много етно интерпретация между джаз, поп и фолклор.

Посрещаме тандемът Христина Белева – гъдулка и Пепи Миланов – китара, който се е родил някъде между репетициите и концертите в Националния фолклорен ансамбъл “Филип Кутев”.

И двамата музиканти са перфектни изпълнители със собствен стил в интерпретирането на стародавния музикален изказ, характерен за нашите земи. Христина отдавна е превъзмогнала предразсъдъците за мястото на

гъдулката в съвременното музикално пространство и все по-категорично проправя път в използването й в другите музикални стилове.

Акустичното дуо на Христина и Пепи ще ви разкаже истории със звуците на гъдулка и китара, с красотата и естетиката на техния различен прочит и отношение към музиката и света!

Вие елате да ги послушате! Ние ще се погрижим за другото важно: романтичното, пивкото, вкусното, цветното, споделеното, лятното.

Бар Контрабас

20:00 часа

Acoustic Throwback Night with Ian

Присъединете се към Иън за една интимна акустична вечер, посветена на музиката, оформила ученическите му години – с песни на Адел, Хозиър, Том Одел, Банкс и други.

Очаквайте нощ, изпълнена с емоции, носталгия и опростени версии на песните, които някога са се повтаряли във всички наши плейлисти.

Елате да усетите музиката, да пеете заедно и да преживеете отново тези незабравими моменти.

Jazz Café Plovdiv

20:00 часа

Murray Richardson (Rebel Waltz, UK)

Петък 13-ти тази година ще носи късмет, защото шотландският продуцент и DJ Murray Richardson гостува в Club Fargo с клубна селекция за меломани.

Murray ври и кипи в house звука още от края на 80-те години, а досега е пускал музика на шест континента. Той обикаля света със своята клубна вечер Rebel Waltz, превърнала се в неразделна част от британската deep house сцена.

Клуб Фарго

21:00 часа

The Great Value / Vol. 63 : 13.06

Подготовка за лятното слънцестоене в Пловдив започва седмици преди това с хорови изпълнения по кръвопиене и ритуално изгаряне на дебела сянка, нощем.

Елате да се пържим.

Rock Bar Download

22:30 часа

Benti Tres & Ann de Amor at Bally Club

Изживейте магията на петъчната нощ с невероятна музика и страхотна компания. Споделете с приятели и елате заедно!

Bally Club

20:00 часа

14 юни

Голямата шапка

Гостува Куклен театър – Стара Загора

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Духовни маршрути в Пловдив

Считан за един от най-старите градове в света, Пловдив е известен със своята древна история, архитектурно наследство и културно многообразие. В Пловдив могат да бъдат видени безброй исторически, археологически и културни забележителности, които са го превърнали в място, в което преплетени по уникален начин, си дават среща минало, настояще и бъдеще.

Маршрут: Градската градина на Пловдив и Бунарджика

Събота, 14 юни от 10:00 часа

Сборен пункт: пред паметника на Захарий Стоянов в Дондуковата градина

Водачи: д-р Стефан Шивачев и д-р Юлиан Маринов

Държавна Опера Пловдив – Операта и Градът

Опера Пловдив и община Пловдив канят пловдивчани и гостите на града на Празничен гала концерт „Градът празнува Операта“ на площад Централен (надлезът на ул. „Гладстон“) със специалното участие на виртуозният цигулар Веско Ешкенази.

Концертът със солисти и оркестър на Опера Пловдив ще бъде дирижиран от маестро Диан Чобанов, директор на Операта.

В програмата – Масне, Пиацола, Сен-Санс, Чайковски, Вивалди, Бизе, Чилеа, Дворжак, Й. Щраус

Площад Централен

20:30 часа

16 – ти Фестивал на здравословния живот „Здравей, Здраве!“ – Пловдив 2025

Фестивал на ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ – ЗДРАВЕЙ ЗДРАВЕ 2025. Тазгодишното издание ще бъде под наслов „Радвай се, обичай и твори“

Лекции

Спортни тренировки

Духовни практики

Танци и музика

Базар – изложение

Арт – работилници

Концерти

и още много разнообразни и полезни събития.

ДВА пълни дни фестивален живот за малки и големи, за гостите на града и неговите жители.

Дом на културата Борис Хрисов

14 – 15.06.2025

Творческо ателие „АрхАрт“ Тийн

В специално създадена творческа работилница ще поканим тийнейджърите да създадат собствена украса за чаша, вдъхновена от един от най-ценните праисторически артефакти в експозицията на музея. Древността среща съвремието – чрез творчество и индивидуален стил!

Регионален археологически музей

10:30 – 12:30 часа

Disco Music Fest: Back to the ’80s (’90s)

Старт на фестивала на 14 юни ще дадат Ice MC и Fun Factory. Британският хип-хоп и евроденс изпълнител Ice MC, известен с хитове като „Take Away the Colour“, „Think About the Way“ и най-вече – „It’s a Rainy Day“ се прочу като пионер в смесването на жанра евроденс с рапиране в raggamuffin стил и дамски хорови вокали. Със своята изключително експлозивна комбинация от поп, денс, рап, техно и реге елементи, групата Fun Factory завладя класациите през 90-те години и повлия на цяло поколение. Fun Factory имат над 7 милиона продадени сингъла и албума по целия свят.

Втората вечер, 15 юни, ще продължи с участието на Fab Morvan/Milli Vanilli и Haddawa. Fab Morvan е френски певец, танцьор, рапър и модел, част от поп дуото Milli Vanilli, заедно с Роб Пилатус. Haddaway е евроденс/хаус музикант. Най-големият хит на Haddaway, „What Is Love“, стана изключително популярен и оглави класациите седмици наред в 13 държави в Европа, Северна Америка и Австралия след издаването му през 1993 г. „What Is Love“ е ремиксиран и преиздаван десетки пъти.

14.06 – 15.06.2025

Античен театър Пловдив

20:30 часа

GIGI & Bobby Iliev at Bally Club

На 14 юни зад пулта застават GIGI (Italy) и Bobby Iliev (CUE) за едно мощно B2B преживяване!

Очакват ви силни сетове, гореща атмосфера и свежи питиета!

Bally Club

20:00 часа

Moss Farai (Tryouts, London/Bucharest, RO)

Moss Farai е резидент на култовия Control Club в румънската столица, където е пускал редом с Marcello Giordani (Italo Deviance), Cosmo Dance (Mirella Records), Soft Rocks, Franz Scala (Slow Motion), Horse Meat Disco, Egyptian Lover, LoveFingers, Marvin & Guy, Discodromo, Logan (Tryouts London), Benjamin Roder (Charlei Bar), Christian Pannenbog (The Record Loft), Elado, Sam Don, Piers Harrison.

Без значение дали обичате ритъма на африканските барабани, хипнотизиращите мелодии на балеарик звука или еуфоричната енергия на house музиката, скрити диско съкривища или психеделични настроения, в неговите сетове ще откриете всичко това.

Пригответе се за танцово пътешествие.

Клуб Фарго

21:00 часа

15 юни

Чук и Пук

Весел образователен спектакъл, който ще помогне на децата да открият разни важни тайни за зъбките!

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Afro Dance with Maria Cossa

Африкански танци в Пловдив с огнената афро-красавица MARIA COSSA

Тя ще те поведе в света на африканските ритми и ще зареди всяко мускулче в теб.

Не ти трябва опит– само желание да се забавляваш и да опиташ нещо ново!

Танцуваме под ритъма на барабаните, освобождаваме телата си и се усмихваме от сърце!

В двора на клуба ще можеш да разгледаш уникални ръчно изработени съкровища на нашия малък Афро-Базар от KASHA и EAST AFRICAN KNAGA.

Ще опиташ вкусотии от Нигерийската кухня

Изнесен бар за специалните ни тематични коктейли на открито

Вечерта ще продължи под звездите с перкусии и афро-ритми

Почувствай магията на Африка, защото “ако можеш да ходиш, можеш и да танцуваш!”

Джаз клуб В Джаза

18:00 – 23:00 часа

