Продължава есенната обработка срещу кърлежи в Пловдив

Община Пловдив продължава есенната масова обработка срещу кърлежи, съобщават от общинското предприятие „Дезинфекционна станция“. Кампанията стартира на 3 септември и ще продължи до началото на октомври, при благоприятни метеорологични условия.

Специализираните екипи ще третират тревните площи в паркове, градини, междублокови пространства, както и дворовете на детски градини, ясли и училища.

До края на седмицата графикът на обработките е следният:

10 септември – тревни площи в район „Централен“ и район „Западен“

– тревни площи в район „Централен“ и район „Западен“ 11 септември – тревни площи в район „Централен“, район „Западен“ и район „Тракия“

– тревни площи в район „Централен“, район „Западен“ и район „Тракия“ 12 септември – тревни площи в район „Западен“ и район „Тракия“

– тревни площи в район „Западен“ и район „Тракия“ 13 септември – детски градини и детски ясли

Дезакаризацията ще се извършва в часовите диапазони от 07:00 до 14:30 ч. и от 22:00 до 05:30 ч..

При дъждовно или ветровито време графикът ще бъде изместен за първия работен ден с подходящи условия.

При обработките ще се използват само биоциди, разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването, в препоръчителните дози и концентрации.