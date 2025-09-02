Започва есенната обработка срещу кърлежи

От общинското предприятие „Дезинфекционна станция” информират, че при благоприятни метеорологични условия, от 3 септември ще стартира есенната масова обработка срещу кърлежи /дезакаризация/ на територията на Община Пловдив. Акцията ще продължи до началото на месец октомври.

Специализираните общински екипи ще обработят тревните площи в градските паркове и градини, междублокови пространства и дворовете на детски градини, ясли и училища по следния предварително изготвен работен график:

ДАТА ОБЕКТИ 3 септември училища 4 септември училища 5 септември тревни площи р-н Източен и кучешки площадки 9 септември тревни площи р-н Централен, р-н Западен и кучешки площадки 10 септември тревни площи р-н Централен и р-н Западен 11 септември тревни площи р-н Централен, р-н Западен и р-н Тракия 12 септември тревни площи р-н Западен и р-н Тракия 13 септември детски градини и детски ясли 15 септември тревни площи р-н Централен 16 септември тревни площи р-н Централен и р-н Южен 17 септември тревни площи р-н Тракия и р-н Южен 18 септември тревни площи р-н Тракия и р-н Северен 19 септември тревни площи р-н Северен 20 септември детски градини и детски ясли 23 септември тревни площи р-н Тракия 24 септември тревни площи р-н Тракия и р-н Северен 25 септември тревни площи р-н Южен и р-н Северен 26 септември тревни площи р-н Южен и р-н Източен 29 септември тревни площи р-н Южен и р-н Източен 30 септември гробищни паркове 1 октомври гробищни паркове

Предвидено е обработките да се извършват в часовите диапазони от 07:00 ч. до 14:30 ч. и от 22:00 ч. до 05:30 ч.

При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време), есенната дезакаризация ще продължи при следващ работен ден с подходящи за обработките условия.

Ще се използват биоциди, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.