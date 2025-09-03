Пръскат срещу кърлежи в пловдивските училища

Есенна обработка в дворовете на школата ще продължи два дни

От Общинско предприятие „Дезинфекционна станция“ съобщават, че от 3 септември започва есенната масова обработка срещу кърлежи на територията на Пловдив. Акцията ще се извършва при благоприятни метеорологични условия и ще продължи до началото на октомври.

В сряда и четвъртък, 3 и 4 септември, ще бъдат обработвани тревните площи в училищата в града. Обработките ще се провеждат в часовите диапазони от 07:00 до 14:30 ч. и от 22:00 до 05:30 ч., за да се гарантира безопасност за учениците и персонала.

В случай на дъжд или силен вятър, дезакаризацията ще бъде отложена за следващия работен ден с подходящи условия. За целта ще се използват биоциди, разрешени от Министерството на здравеопазването, в препоръчителна доза и концентрация.