В предстоящия дълъг уикенд, който съвпада с празничните почивни дни, рок феновете от България и съседните страни могат отново да посетят Пловдив, защото предстоят три ексклузивни концерта за Балканите. Невероятните Mono Inc, Pain of Salvation и Ihsahn ще забият в три последователни вечери – 20, 21 и 22 септември на Античния театър в Пловдив.

На 20 септември ще гледаме Mono Inc – една от най-популярните съвременни немски групи, която взима името си от Monomanie – популярна през 19-ти век диагноза за психическо разстройство, което в общи линии се изразява с „моментна лудост“ на иначе здрав разум. Чудесна препратка към лудото преживяване, което предстои в топлата пловдивска вечер.

Mono Inc. ще изнесе зрелищен готик спектакъл на Античния театър. Той ще бъде открит от Radiogeist – група с пъстър, интернационален състав. Radiogeist са трио, съставено от китариста Румен Илиев и барабаниста Хулио Батериста, които са базирани в Германия, и басиста и вокалист Джордж Джордж, който живее и работи в Обединеното кралство. Музиката им съчетава различни рок влияния, създавайки мощен и епичен звук.

Вечерта на 21 септември ще започне с изпълнение на българите от Me and My Devil – група, в която най-отпред стои родения в Пловдив Ангел Каспарянов, подкрепян от двамата музиканти от ODD CREW – Васил Първановски (китари), Мартин Стоянов (бас), както и Деян Драгиев – Даката (барабани). След тях ще слушаме чудесната френска арт-рок група Klone. Хедлайнерите са звездите на прогресив рока Pain of Salvation. Те са широко известни с невeроятното си инструментално майсторство, много музикални влияния и препратки, и мрачен поетичен подход. От първия си албум през 1997г. досега, Pain of Salvation имат репутация на непредсказуеми артисти, постоянно експериментиращи с музикалните стилове. Разбира се и в Пловдив те ще бъдат предвождани от Daniel Gildenlöw – легендарен вокалист, текстописец и китарист на групата.

Празничният 22 септември е денят на феновете на метъла от Норвегия, защото на вековната сцена на Античния театър излиза певецът и китарист на Emperor – Ihsahn! Този уникален артист ще посети България за първи път със соловата си група . Сигурно е, че ще станем свидетели на един от най-добрите концерти от последните години – концерт извън тривиалното, с нестандартно звучене и неповторима атмосфера в магичната обстановка на многовековния Античен театър. В наши дни, мултиинструменталистът, композитор и продуцент Ihsahn съсредоточава енергията си за да твори и да се изявява като солов изпълнител. На 16 февруари тази година той издаде новият си концептуален албум, озаглавен Ihsahn (Candlelight Records, 2024), в който сам изпълнява всички вокали, китари, бас и кийборди. Концертът е част от музикален форум Music Of The Ages.

Една от най-силните и утвърдени банди на българската метъл сцена – Vrani Volosa ще има честта да открие концерта на Ihsahn на 22-и септември. Vrani Volosa са група с утвърдено име в родната сцена. През двадесетгодишната си история, те вървят с премерени стъпки, следвайки свой собствен естествен прогрес. Имат идентичност и разпознаваемо звучене, а концертните им изпълнения носят особена атмосфера. Музиката на Vrani Volosa може да се определи като епик метъл, към който има дарк и паган елементи. Настоящият състав на Vrani Volosa включва: Кольо Желязков – китара, Александър Христов – бас, Кристиян Димитров – барабани, Петър Йорданов – китара, Христо Красимиров – вокали.

Ето и графика на концертите:

20 септември 2024 г. (петък): Mono Inc. с откриваща група Radiogeist, 20.00 часа

21 септември 2024 г. (събота): Pain of Salvation, Klone, Me and My Devil, 19.30 часа

22 септември 2024 г. (неделя): Vrani Volosa, Ihsahn, 20.00 часа

Билетите са налични както за отделни дни, така и като комбиниран билет за трите вечери, и могат да бъдат закупени чрез системата на Eventim.