Какво да правим в Пловдив (13.10–19.10)

Тази седмица в Пловдив ще се отдадем на суши брънч и на pop-up базар

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

13 октомври

Международни фотографски срещи 2023: „Социален топос“

„Международни фотографски срещи” е ежегоден фестивал в Пловдив с 40 годишна история. Открива се традиционно втория петък на месец октомври в уикенд, наситен с фотографски събития – изложби, лекции, презентации.

Със своята богата биография фестивалът е утвърдена международна територия за представяне на фотография, форум за дискусии, мотивация за търсене на алтернативни методи за обсъждане и излагане на фотография. Но преди всичко и неизменно това е място, където фотографията и хората се срещат.

Програмата на изложбите обхваща въпроси от културната теория до настоящите социално-политически процеси в по-широк европейски план. Фотографският фестивал ще се опита да покаже промените, настъпващи в света, провокирайки ни да ги интерпретираме колективно. Образи, които не само трябва да видим, но и да си представим, докато превеждаме сложния визуален език в смислени връзки между нашата ежедневна реалност, обектива на камерата и съвременното изкуство. Местата определени от икономическите, политическите, идеологическите или индивидуалните човешки норми са тематичното поле на авторите, които поставят във фокус човека живеещ в или извън тях.

Ще видим топосите на самотното или колективното присъствие, личното и публичното в контекста на преходността на структурите, в които съществуваме.

Изложби от Австрия, Бразилия, България, Дания, Италия, Турция, Унгария и Франция ще имат своя гостоприемен показ в най-новите зали на Градска художествена галерия и възрожденските къщи на Стария град.

„Международни фотографски срещи“ се организират от фондация „Пловдивско фотографско средище“. Артистичен директор и куратор е доц. д-р Никола Лаутлиев. През 1983 г. започва неговият личен професионален ангажимент с „Международната седмица на фотографията“ в Стария град. Постоянно изложбено пространство е „Къща на фотографията”, гореща точка на фотографския живот и привлекателно място за творчески изяви. Това фотографско събитие е първият международен фотографски фестивал в България, който включва десетки изложби, фото пленер и теоретичен семинар. От 1993 г. се възражда под името „Международни срещи на фотографията“.

Цялостната им концепция е насочена към създаването и популяризирането на фотографското изкуство. Към насърчаване на дискусионна среда по отношение на тенденциите в съвременната фотография, към диалог между различните поколения, към откриване на нови имена във фотографското изкуство. Партньорства и изяви на национално и международно ниво. Показаните през тези 40 години автори са повече от 500 световно известни имена от историята и съвремието на фотографията и четири поколения творци на родното ни фотоизкуство.

„Международни фотографски срещи“2023 се осъществяват с финансовата подкрепа на Община Пловдив, Национален фонд „Култура”, Фондация „Зингер-Захариев“ и в сътрудничество с Унгарски културен институт, Генерално консулство на Република Турция в Пловдив, Фотосинтезис, Градска художествена галерия – Пловдив, Общински институт „Старинен Пловдив“, „Рамада“ Пловдив Тримонциум. Медийни партньори са медията „Под тепето“ и списание „Нула 32“.

Програма:



Откриване на фестивала:

13 октомври 2023 г. петък 18.00 ч

Градска художествена галерия, „ Капана“,

ул. „Райко Даскалов“ № 29

Откриване на изложбите и срещи с авторите:

13 октомври 2023 г. петък

18.00 ч – 20.30 ч.

Градска художествена галерия, „ Капана“

Ара Гюлер, Турция

Якоб Ауе Собол, Дания

14 октомври 2023, събота

10.30 – 12.00

ГХГ „Временни изложби“

ул. „Княз Александър I“ №15

Райнер Ридлер, Австрия, 1-ви етаж

Марко Ригамонти,Италия. 2-ри етаж

12.30 ч – 15.00 ч.

Балабанова къща, ул. „Константин Стоилов“ 57, Старинен Пловдив

Мате Барта, Дълбока зала

Владимир Василев, Сводеста зала

17.00 – 18.00 ч.

Къща Хиндлиян, ул. „Артин Гидиков“ 4, Старинен Пловдив

Никола Михов

18.00 – 19.00

Балабанова къща

Музикална композиция на Марк Барта

11.30 – 18.00

Балабанова къща, ул. „Константин Стоилов“ 57, Старинен Пловдив

Платформа ПУК!

Тихомир Стоянов

Росен Кузманов

Никола Михов

Изложба на фотографски книги

15 октомври 2023, неделя

10.30 – 12.00

ГХГ, експозиция „Мексиканска графика“

ул. „Артин Гидиков“ № 11, Старинен Пловдив

Румен Койнов, Бразилия

10.30 – 12.00 ч.

Презентация от музей „Ара Гюлер“ Истанбул

ГХГ, галерия „ Капана“, ул. „Райко Даскалов“ № 29

31 октомври 2023, вторник

17.30 – 19.00

ГХГ, галерия „ Капана“, ул. „Райко Даскалов“ № 29

Финисаж на фестивала

Представяне на фотокнигата на доц. Никола Лаутлиев „Амаркорд“

с участие на китарен ансамбъл „Академика“ –

художествен ръководител проф. д-р Стела Митева – Динкова

Представяне на книга „Последен по рода си. Д-р Георги Вълкович (1833-1892)“

Д-р Георги Вълкович е сред най-интересните фигури в следосвобожденската ни действителност. Наследник на голям и заможен род, живял на границата на две епохи, той развива активна професионална дейност и в Османската империя, и в българското Княжество. Чувства се еднакво компетентен като имперски военен лекар, източнорумелийски директор, държавен министър, болничен администратор. Но дипломацията е неговата съдба. Силен ум, волеви характер, същевременно диалогичен и помирителен, той остава в историята като един от бележитите и незаменими дипломати на нова България.

Алека Стрезова завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалности „История” и „Международни отношения”. Защитава дисертация по нова българска история в Института за исторически изследвания на Българската академия на науките, където работи и до днес. Нейните научни интереси са в сферата на историята на модерната българска дипломация, организацията на дипломатическия корпус, социалния профил на българските дипломати.

Зала Съединение

18:00 часа

„Драматургът – Живот“

„Драматургът: Живот“ ще ви предложи пространство за споделяне, свързване, забавление и нова гледна точка към живота!

Едно сътворчество между публика и артисти, което никога не се повтаря!

Елате и изберете:

1. бъдете само публика

2. разкажете нещо кратко от място

3. излезте на сцената и разкажете историята си

Ние ще изиграем обратно личните истории на хората от публиката, придружени с музика на живо, специално за всяка история!

Незабравимо преживяване, в което всеки присъстващ е съ- автор на спектакъла!

Диригенти: Цвета Балийска, Стефка Димитрова

Музиканти: Теодора Станчева, Константин Кучев

Актьори: Цветина Матова, Пламен Петков, Мартин Марков, Димитър Касабов

Театър Хенд

19:00 часа

Театрална постановка „От всички страни“

Ако парите, щастието и любовта ви липсват, е време да потърсите услугите на феноменалната гадателка Имелда и нейните нетрадиционно настроени приятели, които влагат цялата си енергия, за да се избавят от собствения си брачен живот. Услугите, които обаче те търсят, надхвърлят обикновените очаквания.

Единственият начин да се отворят чакрите на зрителите за семейните драми на всички участници в най-дълго играната чешка комедия е да се покрие изригналият вулкан от недоразумения и комични парадокси с бурен и продължителен смях.

Комплекс Сила

19:00 часа

Премиера на албум SINthesis

Предстои премиерата на новия албум SINthesis*, дело на джаз секстет в състав Мартин Ташев, Димитър Льолев, Велислав Стоянов, Милен Кукошаров, Борис Таслев и Атанас Попов – едни от най-ярките представители на столичната и пловдивска джаз сцена.

Ураганът от емоции и творчески идеи на секстетa, познат на столичната публика от традиционните джазови срещи в сряда, се превръща в инкубатор за нова авторска музика. С ансамбъл от талантливи музиканти, SINthesis sextet внася изящество, интелигентност и виртуозност в съвременния джаз. Различните по темперамент автори на творбите и различните форми на тяхното музикално изразяване са своебразно огледало на многопластовия ни живот. Те не се изключват и не се отричат, а музиката ги слива в едно.

Творческият тандем е част от Windharmonium Ensemble на Милен Кукошаров, а през 2022 година с този секстет Вили Стоянов създава соловия си албум Some nice melodies… (to share with friends).

SINthesis*

* synthesis – the combination of components or elements to form a connected whole – комбинация от компоненти, които формират едно цяло

*sin – thesis (thesis about the sin) – теза за греха



Състав:

Мартин Ташев – тромпет

Димитър Льолев – саксофон

Велислав Стоянов – тромбон

Милен Кукошаров – пиано

Борис Таслев – контрабас

Атанас Попов – ударни



Концертно студио 1, БНР Пловдив

19:00 часа

Национално танцово шоу на Ирландия

Националното танцово шоу на Ирландия „Rhythm of the Dance“, едно от трите най-добри ирландски представления на нашето време.

Публиката очаква пленителен коктейл от оригинални келтски мелодии, маркови ирландски степ, музика на живо и хипнотизиращо пеене на солисти.

Невероятната енергия на движение, прецизност и синхронност, съчетанието на фолклорни елементи с модерните ритми на метрополиса – всичко това прави „Rhythm of the Dance“ едно от най-популярните и търсени представления в света.

Комплекс Сила

20:00 часа

Фестивал на българската детска книга и изкуства „Разказвачът на приказки“

Фестивалът на българската детска книга и изкуства ще Ви очаква от 13.10 до 15.10 в Пловдив, където с изключително много звезди от Българския екран и радио, ще бъдат поднесени незабравими моменти.

Ще се пеят любими песни и ще се твори в работилница за творческо писане и илюстрации.

През двата фестивални дни ще можете да се насладите на 10 концерта,10 работилници,6 театрални представления и още много, много изненади на цената на 1 билет за родител с дете.

Младежки хълм

13.10 – 15.10.2023

Споделено време за релаксация

За всички наши приятели: Фондация „Училището на живота“, заедно с мебелен магазин Via Déco ви подаряваме абсолютно безплатно

1 час на споделено време за релаксация в уютна обстановка.

Едно изживяване, което ще ви позволи да погледнете с нови очи на това, което се случва с и около вас.

Нашият подарък към вас ще бъдат „инструменти“, които могат да ви помогнат в процеса за преодоляване на стреса от ежедневието и за достигане на по-дълбоки нива на осъзнаване и възприятие на приключението, наречено живот.

Мебелен магазин Via Deco

19:00 часа

VESSELA at Bally Club

Vessela създава перфектния баланс между различните стилове на електронната музика! В репертоара й може да ще се потопите в смелите комбинации от стилове като Organic Deep House, Afro House и Progressive House!

Bally Club

20:00 часа

14 октомври

Роня, дъщерята на разбойника.

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Multi Culti: Sushi Brunch – Lets Roll

Продължаваме с кулинарните екскурзии за вкусовите ви рецептори като тази седмица сме решили да ви поглезим с една вечна класика от азиатската кухня, а именно суши!



Очакваме ви на обичайното място с изнесен суши бар, различни видове суши, сред които и с пиле.

За да бъде пълноценна гастрономичната наслада, от Cellar 52, са ни приготвили специална селекция вина, внимателно подбрани за морска храна и суши.

Повече за виното ще можете да научите на място от техен Сомелиер Благо Кузмански, който ще ви запознае с деликатните тънкости на виното. Ще имате възможност да опитате вината в уникалните Залто чаши, и да усетите защо са толкова специални.

Ще можете да се насладите и на един класически партньор на суши – саке.

Ние ще се погрижим за небцето ви, а Sulev and Khrystyana за ушите ви като изпълни атмосферата с мелодични органик ритми.

Multi Culti

12:00 часа

„Пъзел – приключение в музея“

Образователно, творческо, състезателно и забавно занимание за деца от 5 до 15 години.

Пъзелът на приключението в Музея включва четири различни модула, които развиват наблюдателността, логическото мислене, комуникационните и творческите умения у децата. Допълват знанията им по Биология, География и Екология.

Модул 1 – „Научих и разгадах“ – Обиколка и кратка образователна беседа ще запознаят децата с чудесата на птиците в изложбената зала на Музея. С игра на думи, факти и асоциации за пернатите ще бъде провокирано тяхното мислене, наблюдателност и знания.

Модул 2 – „Видях и харесах“ – В залата за творчество ще бъде сътворено колективно пано. Върху него всяко дете ще запечата своя любим експонат или това, което е научило за птиците и природата по време на обиколката.

Модул 3 – „Бързи и наблюдателни“ – Игра, в която децата ще бъдат разделени на 2 отбора. В състезателен дух двата тима ще трябва да наредят по един гигантски пъзел с елементи от флората и фауната.

Модул 4 – „Сръчни и талантливи“ – Творческа работилница с рециклирани и природни материали. Децата ще изработят своя вълшебна птица, която ще бъде уникат във Вселената. Всяко дете ще остави върху нея шаблонен отпечатък от собствените си длани.

Обогатени със знания, емоции и впечатления децата ще си тръгнат от музея с нови творчески умения и подарък – изработената от тях авторска птица.

За да се запишете, моля обадете се на телефон: 0877696776

Сдружение „АртеВизия“ са водещи на събитието и се ангажират с провеждането на заниманията, макетите и материалите за тях.

Часове: Първа група от 10:00 часа

Втора група от 13:00 часа

Времетраене: 2 часа

Цена: 30 лв. (заплащат се на касата)

Регионален природонаучен музей Пловдив

Международен кино-литературен фестивал „Синелибри“ Пловдив 2023

Деветото издание на Международния кино-литературен фестивал Синелибри се провежда под мотото „Метаморфози“, с което символично отбелязваме 140-ата годишнина от рождението на Франц Кафка – една от най-значимите и влиятелни фигури в литературата на XX век. Цялостната концепция, визия и програмата на фестивала тази есен е вдъхновена от идеята за несекващите преображения и трансформации в природата и обществото. Селектираните литературни адаптации за голям екран ще бъдат показани у нас веднага след триумфалната си поява на най-престижните световни кинофоруми: Кан, Венеция, Берлин, Сан Себастиан, Карлови Вари и др.

Между 14 и 29 октомври взискателната публика на Града под тепетата ще има достъп до великолепни кино-литературни премиери, в т.ч. отбрани заглавия, които се състезават в конкурса за пълнометражен игрален филм като „Любо“, „Операция „Наполеон“ и „Плитката“, а така също и филми, които са част от богатата паралелна програма на фестивала. Старт на Синелибри Пловдив дава документалният киношедьовър на Вим Вендерс „Анселм“, посветен на знаменития художник и скулптор Анселм Кифер. Този вълнуващ, изпълнен с благоговение портрет преплита миналото и настоящето на неортодоксалния творец, за да хвърли светлина върху източниците на вдъхновение, които са помогнали за формирането на неговата визионерска вселена.

На 15 октомври в Пловдив ще гостува Милена Фучеджиева с поразителния си дебют в документалното кино, озаглавен „Ваймар Експрес“. Тя лично ще представи филма и ще отговори на зрителски въпроси след края на прожекцията. Специално внимание заслужават италианската драма „Прекрасно лято“, адаптация по романа на Чезаре Павезе с Дева Касел в главната роля, и френската психологическа драма „Само ние двамата“ с Виржини Ефира и Мелвил Пупо, която засяга парливата тема за моралния тормоз. Биографичната драма „Алма и Оскар“ възкресява бурната връзка между грандамата на виенското общество Алма Малер и величавия художник експресионист Оскар Кокошка. А филмът „По черните пътеки“ ще ви срещне с един различен герой на Жан Дюжарден, по-чувствителен и одухотворен.

Сред най-ярките акценти в програмата е драматичният романс с привкус на комедия „Господин Блейк на вашите услуги!“ (2023) на реж. Жил Льогардиние, една пленителна история с Джон Малкович и Фани Ардан в главните роли. Почитателите на испанското кино също няма да бъдат разочаровани. режисьорът Сеск Гай е създал сардонична, същевременно напоена със съчувствие ода за неспособността на хората да управляват собствените си емоции, която носи атрактивното заглавие „Истории, които не са за разказване“. Зрителите на Пловдив ще могат да я оценят на 20 октомври. В програмата на 27 октомври е залегнала хипнотичната научнофантастична мелодрама „Звярът“ на режисьора Бертран Бонело. Филмът е адаптация на повестта „Звярът в джунглата“ от Хенри Джеймс, един разказ за съдбата, поличбите, любовта и самотата. Винаги безупречната Леа Сейду и магнетичният Джордж Маккей играят двама влюбени, които се срещат отново и отново във времето и пространството, докато не надвисва катастрофа. А на 28 октомври е пловдивската премиера на „Престъплението е мое“, новия филм на неуморния Франсоа Озон, който никога не спира да ни изненадва!

Няма как да не откроим и „Страсти в кухнята“ на режисьора Тран Ан Хунг, който беше удостоен с наградата за режисура от кинофестивала в Кан. Звездите на френското кино Беноа Мажимел и Жулиет Бинош, бивша двойка в живота, се превъплъщават в образите на Доден Буфан – виден гастроном и кулинарен шеф, и Йожени – негова асистентка и муза, в тази толкова изкусителна и „сетивна“ романтична драма, създадена по мотиви от романа „Страстният епикуреец“ от Марсел Руф. Синелибри Пловдив 2023 ще бъде закрит на 29 октомври с „Дворецът“, внушителна копродукция на Италия, Швейцария, Полша и Франция. Поклонниците на естетиката на Роман Полански не бива да пропускат тази хаплива черна комедия, с която ще отбележим 90-ата годишнина от рождението на режисьора.

Тази есен, като реверанс към невръстните зрители, Синелибри ще отбележи „100 години Уолт Дисни“ с някои от най-обичаните анимационни продукции, удостоени с множество отличия. Пловдивските малчугани ще могат да видят „Героичната шесторка“, „Смелата Ваяна“, „Зоотрополис“ и „Замръзналото кралство“.

LUCKY Дом на киното

14.10 – 29.10.2023

Бленувани и плашещи: чуждите жени и мъже в българската словесност от дългия XIX

Тази книга се занимава с голямата тема за семейния живот и интимните преживявания на хората от ранната модерна епоха и разглежда различни нейни аспекти. Вниманието се насочва към нормите, които определят междуполовите връзки и свързаните с тях промени на менталностите и нравите. Потърсени са връзките с основни елементи на националната митология, на първо място с представянето на връзките с „чужди“ в етнически, религиозен и друг смисъл жени, а и мъже. Направени са опити чрез сравнения разглежданите явления да бъдат поставени в по-широк контекст, както международен, така и по отношение на брака и сексуалните отношения между „свои“. Привличани са наблюдения и инструментариум от други области на хуманитаристиката и социалните науки и в този смисъл трудът е интердисциплинарен. Наблюденията се съсредоточават на първо място върху литературните произведения и публицистиката от епохата на националното Възраждане, както и върху спомени, писма и други документи.

Къща музей „Христо Г. Данов“

18:00 часа

POP-UP MARKET АЙЛЯК

POP-UP MARKET *АЙЛЯК* представя любимите лица на Пловдив и техните селекции с дрехи и аксесоари от личните им гардероби. 18 интересни личности, сред които артисти и творци, ще ни срещнат със своя собствен стил. В подкрепа на устойчивата мода, вдъхваме нов живот на нови и употребявани дрехи, обувки, аксесоари и вещи. В подкрепа на щастливия живот, на разположение ще бъде приятна музика и свежи напитки

Младежки хълм

14.10 – 15.10.2023

11:00 часа

МИЛОСЪРДИЕТО НА ТИТ – Моцарт

Диригент – Диан Чобанов

Режисьор – Вера Немирова

Художник – Юлиян Табаков

Видео дизайнер – Петко Танчев

Диригент на хора и речитативи – Драгомир Йосифов

Солисти: Георги Султанов, Евгения Ралчева, Ива Ананиева, Вероника Дженсен – гост, Цветелина Коцева – гост , Алпер Юнлютюрк

Хор и Оркестър на Опера Пловдив

LA CLEMENZA DI TITO – Mozart

Държавна опера Пловдив

19:00 часа

90’s party в Петното – 14.10

Експлозивна DJ вечер с най-мощните хитачки от младежките ни години. Ще пресечем музикалната карта от Макарена до Дони и Момчил и от Каризма до Fatboy Slim. ЕГН-то гледа злобно от личната карта, но това не може да ни попречи да сме отново на 18 ! 90-ски чеда от всички тепета, обединявайте се !

Мариус, Ирина Флорин и Каризма пият весело шотове на бара. The Chemical Brothers и Apoлlo 440 ни взривяват във въздуха. Отстрани Шамара и Ванко 1 говорят с фенки, фенки …

Добре дошли за да открием есенния сезон на поредицата ни от партита.

На пулта – ДЖ Калата

Такса – 5 лева

Петното на Роршах

22:00 часа

NU-She at Bally Club

Заповядайте и се насладете на уникалния музикален подбор, който ви е подготвила.

Очакваме ви за една неповторима вечер!

Bally Club

20:00 часа

15 октомври

Мечо Пух

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Kizomba meets Latino

През новата година към любимата ни музика ще добавим и щипка латино, въодушевени от

Очаква ни отново една невероятна екзотика,в която африканските ритми ще се слеят с кубинската обстановка на

Casa de Cuba .

Всяка неделя

Вход свободен.

CASA de CUBA

20:00 часа

16 октомври

Концерт на Мария Илиева

Кралицата на българската поп музика ще зарадва феновете си в 13 български града тази есен. Истинска наслада за сетивата ще бъдат най-големите хитове, сред които „Лунен сън”, „Нищо”, „Играя стилно”, „I Like”, „Остани тази нощ”, както и едноименната „Любов”. Поп дивата обещава много изненади, нови концерти аранжименти и впечатляваща мултимедия. Музикантите от бенда са сред емблематичните за съвременната музикална сцена- Георги Янев – китара, Васил Вутев – барабани, Мартин Денев – клавишни, Мартин Ташев – тромпет, Владислав Мичев – тромбон и синтезатор, Емилио Мархолев – бас, трио Тринити – вокали.

Комплекс Сила

20:00 часа

Островът на пернатите

от Дейвид Мамет, режисьор Атанас Атанасов

Камерна зала Драматичен театър

19:00 часа

ПРИЯТЕЛИ (Сезон 1-5) / Куиз в Offline Café

Най-тъпият куиз в България представя за пръв път – куиз за сериала „Приятели“.

Куизът ще е само върху сезони 1 – 5 и ще бъде в обичайни 4 кръга и 1 изненада.

Кръг 1: Затворени въпроси

Кръг 2: Отворени въпроси

Кръг 3: Разтворени въпроси

Кръг 4: Притворени въпроси

Кръг 5: Възтворени въпроси

Кръг 6: Никакви въпроси

Кръг 7: Защо продължавате да четете? Ще разберете на място.

Наградите са осигурени от страхотните ни партньори:

Ozone.bg

На тъмно

Събота следобед

Experify 3D Print

Безсмислици

Вход: 7 лева на човек

Offline Café

19:00 часа

Останалите събития може да проследите в единствения дигитален гид под тепетата.