Какво да правим в Пловдив (04.11–10.11)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

04 ноември

Изложба „Античен хамбар от Небет тепе, Пловдив”

Изложбата ще представи резултатите от проучването на Небет тепе на археолога София Христева. „Античен хамбар от Небет тепе, Пловдив” ще бъде изключително любопитна за публиката и заради факта, че предстои да бъде реализиран проектът за реставрация, консервация и социализация на ценния археологически обект.

Регионален археологически музей – Пловдив

04.11.2022 – 28.02.2023

Изложба живопис „Улични пастири“

„УЛИЧНИ ПАСТИРИ“

Известният млад живописец Константин Константинов ще открие самостоятелна изложба живопис в

Градска художествена галерия-Пловдив (Залите за временни експозиции, ул. Княз Александър I“ №15) на 4 ноември от 18 часа.

Платна в различни размери и стилова техника оформят експозицията му „Улични пастири”. Художникът реализира изложбата в голяма творческа пълнота. Над 50 картини заемат галерийното пространство, отразявайки най-новите постижения на автора. Константин работи динамично в съвременното изкуство с подчертано собствен подход и способи в изобразяването.

Отделната творба носи индивидуална емоционалност и заедно с това творбите от изложбата си взаимодействат в многогласие от цвят и форма, споделя живописецът. В „Улични пастири” той визуализира богатството на минимализма, експресионизма, стрийт арт, които пораждат ефекта от стиловата симбиоза. В случая водещо у автора е преминаването от стил в стил и едновременно с това да не бяга от себе си. За него всеки стил отразява различно пространство в сетивността на художника, а комбинацията между стиловете създава творчество.

„Творчеството на Константин е силно авангардно, безкомпромисно, безупречно категорично, без норми и ограничения. Той размества неподвижните хоризонти, създава усещането за свобода, а зрителят придобива в съзнанието си простор за безграничност“, анализира изкуството му кураторът Каролина Панаинте.

Изборът на „Улични пастири” за заглавие на експозицията е ново доказателство за авангардността на този автор. С това абстрактно мото той влиза още по-убедено и с по-ярък профил в територията на ethnologia urbana („етнология на града”), като комбинира фолклорни архетипи и прототипи с иновациите от стрийт арт.

Константин се съсредоточава върху играта в изкуството, оказваща значително влияние на артистичния резултат. Често в него откриваме и елегантно хумористично съдържание. То предизвиква зрителя да потърси невидими на пръв поглед признаци и смисли в картините, да общува по-задълбочено с тях и да бъде воден от скритите кодове, които се превръщат в предизвикателство за разкриване и преоткриване на изобразеното.

„Да овладяваш стихията на боите“ – лаконичен е в метафора Константин. Той постоянно търси преображенията на мисълта и всяка поредна негова експозиция идва като очаквано събитие на новото. Изложбата е първа за автора в пространство на Градска художествена галерия-Пловдив. Тя е своеобразно влизане в центъра на изкуството на хилядолетния град, по който Константин се движи в реалното физическо пространство, а неговите „Улични пастири” водят из пространствата на духа!

Автор: Т.Д.

ГХГ-Пловдив, Зали за временни експозиции, ул. „Княз Александър I“ №15

18:00 – 19:30 часа

От другата страна & БЕСТ ОФ ГОШО

На събитиe официално ще бъде представена книгата и ще бъде прочетен кратък откъс от нея, а после вечерта ще се продължи с най-доброто, че и нещо ново от разказите и видеата с персонажите на Димитър Калбуров. Очакваме ви!

Събитието не е подходящо за лица под 18 годишна възраст.

Plovdiv Event Center

20:00 часа

Пловдив Джаз Фест Есен 2022

Гостуване на световната Гретчен Парлато, заедно с носителя на „Грами“ Тейлър Айгсти; отбелязване на 70-годишния юбилей на Йълдъз Ибрахимова и огромното ѝ значение за джаз музиката в България; акцент върху пианистите в джаза и разбира се, някои от младите звезди от международната джаз сцена – така накратко може да се опише осмият Plovdiv Jazz Fest, който ще се проведе от 04 и 07 ноември в Дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив. Пандемията беше причина фестивалът да ограничи сериозно своята програма в последните две години. През 2022 г. обаче събитието се завръща с много по-голяма програма: концерти в четири дни и съпътстваща програма. Билетите за всички концерти вече са в продажба в мрежата на Еventim.

Запазвайки подхода си да кани някои от най-атрактивните и интересни млади джаз музиканти, един от най-големите джаз фестивали в страната ще бъде открит с концерт на тромпетистката от британско-бахрейнски произход – Яз Ахмед. Тя ще гостува заедно със своя квартет. Музикалната критика отбелязва, че творчеството ѝ не прилича на нищо, което сте слушали. Експерименталната ѝ музика опитва да замъгли границите между джаза и електронния саунд дизайн, а това, което прави на сцената е описвано като опияняващ психеделичен арабски джаз. Тя има три издадени албума и програмата на концертите ѝ включва различни точки на света. Яз Ахмед е работила с Radiohead, Лий Scratch Пери, Transglobal Underground, Артуро О’Фарил, Наташа Атлас и др. Била е част от световното турне на These New Puritan. Яз Ахмед е номинирана от престижното американско списание DownBeat за „Тромпетист на годината“ и бе посочена за „Изгряваща тромпетна звезда“ през 2020 г. Тя бе отличена с две от престижните Jazz FM награди за 2020 в категориите „Албум на годината“ и „Изпълнител на годината“. Яз Ахмед е носителка и на престижното отличие Ivor Novello Award за иновация. „Надявам се, че чрез музиката мога да събирам хората, да строя мостове между културите и да променям възприятието за жените в джаза и наследството на хората от близкия изток“, казва тромпетистката. Концертът на Яз Ахмед ще бъде на 04 ноември от 20:00 ч.

Следващият ден (05 ноември) ще започне с концерта на Йълдъз Ибрахимова заедно с Живко Петров, Веселин Веселинов-Еко и Христо Йоцов. Тази годината певицата отбелязва своята 70-годишнина. Plovdiv Jazz Fest ще ѝ връчи Наградата за цялостен принос в джаз музиката, с което ще отдаде огромна почит към дългогодишната ѝ и забележителна кариера. Йълдъз Ибрахимова е едно от най-важните имена в историята на българския джаз, но нейната внушителна творческа биография надхвърля значително пределите на България. Тя започва да пее на 10-годишна възраст и впоследствие завършва музикално училище. Преди да се насочи към джаз музиката, Йълдъз Ибрахимова се дипломира в Музикалната академия в София с оперно пеене. За нея е известно, че гласът ѝ притежава уникален диапазон, който обхваща четири октави. Йълдъз Ибрахимова дебютира през 1975 г. с джазквартета на Марио Станчев. Тя концертира с формациите „Джаз линия“, „Акустична версия“ и за кратко е солистка заедно с Теодосий Спасов на „Бели, зелени, червени“. Носителка е на много награди и е имала концерти в над 30 страни по света.

Веднага след нея на сцената ще се качи един от най-разпознаваемите и модерни млади джаз музиканти днес. С турнета из цял свят, американският джаз пианист и композитор Емет Коен включва в натоварената си програма и Plovdiv Jazz Fest. Той е сред централните фигури от своето поколение в джаз музиката. Свирил е и е записвал с Рон Картър, Бени Голсън, Джими Коб, Джими Хийт, Тути Хийт, Кърт Елинг, Били Харт и др. Коен започва да свири още на 3-годишна възраст по метода на Сузуки. Емет Коен ще гостува на Plovdiv Jazz Fest със своето трио.

Пианистите са определящи за селекцията на фестивала тази година. В неговата трета вечер на 06 ноември ще бъде концертът на може би най-известният фламенко-джаз пианист – Давид Пеня Дорантес. Той е добре познат на българската публика, с концертите си заедно с Теодосий Спасов и втория си албум “Sur”, записан в Париж, Севиля и София през 2001 г. През 2020 г. излезе неговият шести албум. Дорантес е и сред най-прочутите музиканти от ромски произход. Силно повлиян от джаза и от класическото си музикално образование, Давид Дорантес се превръща в забележителен новатор и променя напълно представите за фламенко музиката. Носител на много музикални награди, той е гост на най-престижните фестивали. Концертът му в Пловдив ще бъде заедно с неговото трио.

Последният концерт (на 07 ноември) от програмата на фестивала през 2022 г. ще бъде с участието на американската джаз певица и текстописец Гретчен Парлато. Тя заслужено е считана за една от най-изобретателните и хипнотизиращи певици днес. През 2021 г. Гретчен Парлато издаде своя нов албум FLOR, който отдава почит на бразилската музика и е първият ѝ студиен албум за последните близо десет години. Албумът донесе и втората номинация за „Грами“ на Парлато за „Най-добър вокален албум“ и бе описан като прекрасен синтез между американска популярна музика, европейска класическа музика и бразилски стандарти. Важна тема в него е майчинството, което е било причината за временното оттегляне на певицата от музикалния свят.

Гретчен Парлато участва в над 85 албума и има четири издадени албума като лидер. За първи път е номинирана за „Грами“ през 2013 г. Албумът ѝ “The Lost and Found” от 2011 г. пък получава над 30 национални и международни награди, включително награда на списание DownBeat за „Най-добър вокален албум“. Още като студентка тя пее с Хърби Хенкок и Уейн Шортър, по-нататък си сътрудничи с много музиканти, сред които са Маркъс Милър и Аирто Морейра.

Гретчен Парлато пристига в Пловдив със своята група, част от която е един от най-интересните съвременни пианисти Тейлър Айгсти, който пък тази година спечели „Грами“ за „Най-добър съвременен инструментален албум“.

Дом на културата Борис Христов

20:00 часа

04.11 – 07.11.2022

Концерт на френския пианист Максим Зекини

Френският институт за България и Алианс Франсез представят в Пловдив концерт на виртуозния пианист Максим Зекини. Събитието е на 4 ноември, петък, от 19ч. в Радио Пловдив – Студио 1 и е с вход свободен. В програмата ще чуем произведения за лява ръка на Скрябин, Санкан, Масни Белини, Равел и произведения за две ръце на Моцарт, Сен-Санс, Дебюси, Льогран.

Максим Зекини (Maxime ZECCHINI) е роден в Париж. Той завършва Националната музикална консерватория в Лион в класа на Жери Мутие /Géry Moutier/ и Даниел Рено-Фаскел /Danièle Renault-Fasquelle/, където получава Националната диплома за висше музикално обучение – DNESM – с единодушно отличие и поздравления от журито. Впоследствие е приет в Националната музикална консерватория в Париж в цикъл за напреднали в класа на Жан-Франсоа Хайсер. Възползва се и от редовните съвети на Лоран Кабасо и Оливие Казал.

Първият френски пианист, завършил престижната академия „Incontri col Maestro“ в Имола, Италия, той печели международния конкурс в Аркашон, международния конкурс в Нормандия, лауреат на фондация Cziffra, лауреат на Ragusa-Ibla в Сицилия.

Печели единодушно първа награда на международния конкурс Varenna-Lake Como в Италия.

Максим Зекини също е носител на наградите на Marcel Bleustein-Blanchet Vocation Foundation, Meyer Foundation и Societe Generale Musical Patronage. Той е забелязан от Centenary Ministerial Mission и е подкрепен от фондация Bru Zane във Венеция. Свирил е на множество фестивали, сред които в Seine Musicale, Зала Гаво /Salle Gaveau/, в Театър Шатле /Théâtre du Châtelet/, в Пекинската опера, в Шанхайската опера, в Консерваторията Чайковски в Москва, във Филхармонията на Киев, с Националния симфоничен оркестър на Малайзия, с Оркестъра на Пасделуп, с Филхармоничния оркестър на Кейптаун, Филхармоничния оркестър на Йоханесбург, Симфоничния оркестър на Куенка, Филхармоничния оркестър на Нижни Новгород…

Гостувал е в повече от петдесет страни: турнета в Италия, Германия, Обединеното кралство, Китай, Южна Корея, Япония, Южна Африка, Австралия, Русия, Централна Америка.. Негови записи са събрани в десет диска (9 от които вече са налични) на антология от произведения за лява ръка – соло пиано, концерти за пиано и оркестър, камерна музика – представена световна премиера в дискографското издание (лейбъл AdVitam Records / PIAS-Harmonia Мунди). Този проект беше широко приветстван от пресата (FFFF от Télérama, 4 златни ключа от Diapason, 4 звезди от Classica, Le Monde) и беше обект на множество предавания по France Musique, Radio Classique, France Inter, France Culture, както и телевизионни предавания в много страни.

Еклектичен музикант, Максим Зекини е изнасял рецитали с певицата Джулия Мидженес и концерти за четене с актрисата Анук Еме. Композитор, той е автор на множество транскрипции, а оригиналните му произведения са публикувани от Editions Durand-Salabert-Universal Music. Той вече направи и своя дебют в Карнеги Хол в Ню Йорк през май 2022 г.

Заповядайте да споделим заедно удоволствието от концерта на този виртуозен френски изпълнител ! Вход свободен!

Радио Пловдив – студио 1

19:00 часа

DJ Maker at Bally Club

Започваме ноември с парти в петък с DJ Maker!

ART OF DARK #004

Подготвили сме ви любими питиета и както винаги най-добрите музикални миксове!

Bally Club

21:00 часа

Technogenix x Gifted at club VOID

DJs:

Madness

Mindslash

Angel Kostadinov

Hardkaast

Club VOID

23:00 часа

The Great Value / vol. 35 : 04.11

Денят на будителите мина, но работата е целогодишна…

Не скатавайте, а бъдете на линия, за да тропаме с чаши, а не с показалки!

Там или срам.

Rockbar Download

22:30 часа

05 ноември

Socialist Architecture Tour

Обиколката на социалистическата архитектура е фокусирана върху стиловете на строителство от периода 1944-1989. Заедно ще разгледаме някои от най-важните обществени сгради в Пловдив като примери. Ще можем да се насладим на монументалното изкуство, което ги украсява, и да разберем повече за функциите им по време на комунизма. Също така ще наблюдаваме промяната на самия режим чрез промените, настъпили в архитектурата.

Това е безплатна пешеходна обиколка на английски език.

Кметството (пл. Стефан Стамболов 1)

11:00 часа

Национални киноложки изложби

Голям празник за приятелите на кучетата ще се състои в Пловдив на 05 и 06 ноември. Две национални киноложки изложби и изложение на десетки фирми от бранша ще изпълнят зала „Колодрума“ с хора и кучета от цяла България.

Четириногите участници ще бъдат съдени от уважавани международни съдии – Златко Джокич – Сърбия и Тревор Хискок – Южна Африка. Организаторите от „Български киноложки клуб“ обещават богат награден фонд, томбола и много забавления за всички присъстващи.

Най-младите водачи ще премерят сили в конкурсите „Дете с куче“, разделени в три възрасти. За завършек на всеки от дните на състезания – ще има бляскава шоу програма “Best in Show” – избор на най-красиво куче на деня сред победителите по породи. А на финала, след 15ч. на 06.11 ще бъде отсъден и първенецът – „Supreme Best in Show”.

Поканени са както професионалистите, така и любителите – с куче или без. Родителите ще могат да срещнат децата си с най-изящните представители на породите в спокойна и весела обстановка. А стопаните на домашни любимци да разгледат изложението и да се запознаят с най-новото в храненето, отглеждането и груминга в България.

Зала Колодрума

05.11 – 06.11.2022

Vlado BYLOVE at Bally Club

На 5 ноември сме ви подготвили парти с един от най-популярните български диджеи – Vlado BYLOVE!

Очакваме ви!

Bally Club

21:00 часа

06 ноември

Дядо вади ряпа – в Пловдив (театър ХЕНД)

Любимата народна приказка “Дядо вади ряпа” се преражда на куклената сцена в нов, небивал вариант, изпълнен с музика, смях и ярки персонажи. Присъединете се към Дядото и неговата дружина и заедно ще открием колко ценно е да работим заедно, въпреки различията си.

Спектакъл за деца

Препоръчителна възраст: 2+

Драматизация и режисура: Краси Кирчев

Сценография: Краси Кирчев

Музика: Краси Кирчев и Илко Биров

Участват: Краси Кирчев и Петромил Денев

Театър Хенд

11:00 – 11:45 часа

Представяне на книгата „Галерията на сърцето. Събрани стихотворения“ от Марин Бодаков в Пловдив

Разговор със Зорница Христова и Кирил Златков

модератор: Ина Иванова

„Галерията на сърцето“ включва голяма част от поезията на Марин Бодаков. В този сборник са всички негови стихосбирки, късни и непубликувани досега стихотворения, както и някои съвсем ранни стихове. Редакторка на книгата и авторка на послеслова е Надежда Радулова. Художник е Кирил Златков.

Книгата е издадена съвместно от издателство „Точица“ и издателството за поезия „Да“. Разговорът за нея и първото ѝ пловдивско представяне ще бъде заедно със Зорница Христова, Кирил Златков и Ина Иванова в рамките на осмото издание на Plovdiv Jazz Fest.

Bee Bop Café

18:00 часа

07 ноември

Коприна

Френският търговец Ерве Жонкур тръгва към Япония, за да купи здрави яйца на копринени буби. Това е единственият начин да спаси производството на коприна в родното си село Лавалдийо. Когато стига в имението на тайнствен японец, който може да му помогне, той открива нещо отвъд живота, отвъд разума, отвъд смъртта – невъзможната любов. Спектакълът разказва историята на тази възхитителна, великолепна, вдъхновяваща любов, чиито единствени помощници са времето и птиците.

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Offline Quiz Show – различният куиз

Един от най-шантавите куизове в Пловдив продължава своите ненормални куиз вечери.

Можете отново да очаквате смахнати въпроси, още по-смахнати отговори, изненади, капани и скрити кодове – всичко, заради което нашите участници се връщат всеки път.

Награди и забавлението са осигурени от нас, а от вас се иска просто да ни се хванете на въдицата.

Вход: 5 лв.

Offline Café

19:30 часа

