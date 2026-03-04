Синът на Али Хаменей фаворит за върховен лидер на Иран

Висшите шиитски духовници в Иран са започнали обсъждания за избор на нов върховен лидер на страната след смъртта на аятолах Али Хаменей. Според ирански източници основният кандидат за поста е неговият син Моджтаба Хаменей.

Решението трябва да бъде взето от Събранието на експертите – орган от 88 висши духовници, който по конституция назначава и контролира върховния лидер на страната.

Иран потвърди, че аятолах Али Хаменей е мъртъв

Обсъждания след ударите срещу Иран

Заседанията на духовниците са се провели онлайн, след като Израел е нанесъл удар по сграда в свещения град Кум, където първоначално е трябвало да се състои срещата. По данни на ирански медии обектът е бил празен.

Източници твърдят, че първоначално е било обсъждано новият лидер да бъде обявен още в сряда, но част от духовниците са изразили опасения, че подобно решение може да превърне кандидата в мишена за САЩ и Израел.

Кой е Моджтаба Хаменей

56-годишният духовник е смятан за влиятелна фигура зад кулисите на иранската политика. Въпреки че никога не е заемал официален държавен пост, той е известен с близките си връзки с Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Според анализатори именно гвардейците са оказали натиск той да бъде избран за наследник на баща си, аргументирайки се с опита му в координацията на военните и силовите структури на страната.

Спорен избор

Назначаването на Моджтаба Хаменей може да предизвика сериозни спорове в иранското общество. Част от анализаторите предупреждават, че наследственото предаване на властта би било възприето като отклонение от принципите на Ислямската република.

Сред другите обсъждани кандидати са духовникът Алиреза Арафи и Сейед Хасан Хомейни – внук на основателя на Ислямската революция Рухолах Хомейни.

Втори избор на върховен лидер в историята

Събранието на експертите ще избере едва втория върховен лидер в 47-годишната история на Ислямската република. През 1989 г. същият орган избра Али Хаменей, който управляваше страната повече от четири десетилетия.

Решението за негов наследник се очаква в момент на сериозно напрежение в Близкия изток и вътрешнополитическа нестабилност в Иран.

Снимка: indianexpress.com/ X/@_GlobeObserver