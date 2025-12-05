ПП-ДБ внесе вот на недоверие

Правителството очевидно не си е взело поука от големия протест – оставка няма. Затова, както обещаха, „Продължаваме промяната“ днес официално внесоха вот на недоверие. Новината обяви Асен Василев в парламента, подчертавайки, че зад инициативата стои и най-младото поколение, което според него има право да получи различно бъдеще.

Ако кабинетът продължи да се държи за властта, готвят нов, още по-мащабен протест – точно в деня, когато депутатите ще обсъждат вота. Най-вероятно във вторник или сряда. Василев призова всички граждани да се включат.

Вотът е внесен със съдействието на „Алианс за права и свободи“ и МЕЧ.

„Очакваме подкрепа от всеки, който е запазил капка политически инстинкт“, коментира Божидар Божанов.

Той беше категоричен, че страната трябва да отиде на избори възможно най-скоро, а високата активност да „удави“ контролираните гласове, така че Делян Пеевски да остане „електорално джудже“.

Атанас Атанасов поясни, че вотът е за провал в икономическата политика.

Към Пеевски: Когато някой се опита да настрои родопчани, го изгонваме с камъни

Междувременно Ивайло Мирчев отправи остър призив към Пеевски да спре да размахва „етническата карта“ и да не използва ромите и турците като „жив щит“. По думите му, през уикенда Пеевски събира областните координатори, за да им раздава квоти за организиран контрапротест. „Призовавам за разум“, добави Мирчев.