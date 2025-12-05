Кураторски турове по време на изложбата „Монументалните“

Изложбата „МОНУМЕНТАЛНИТЕ. Петима пловдивски художници и тяхната следа в града“ с произведения на Георги Божилов – Слона (1935 – 2001), Димитър Киров (1935 – 2008), Йоан Левиев (1934 – 1994), Енчо Пиронков (1932 – 2025), Христо Стефанов (1931 – 2013) представя обичаните пловдивски автори в по-малко позната светлина, като монументалисти. В галерия „Капана“ от 13 ноември 2025 г. до 11 януари 2026 г. за първи път пред публика се показва в оригинал част от колекцията с проекти за монументални произведения, която се съхранява в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив.

В рамките на изложбата кураторът Светлана Куюмджиева ще разкаже повече за периода на 60-те и 70-те години в българското изкуство, който обхваща тази експозиция, как се вписват любимите пловдивски художници в него и какво ги отличава.

Разказът в изложбата засяга някои интересни и значителни за изкуството на този период проблеми, за които ще може да чуете повече на срещите с куратора в галерията на 13 декември 2025 (събота) от 16.30 часа и на 11 януари 2026 (неделя) от 16.00 часа. Заповядайте!

Светлана Куюмджиева е историк на изкуството, критик и куратор, доктор по изкуствознание. От 2003 до 2013 г. работи като галерист в галерия Credo Bonum (открита през 2003 като галерия СИБАНК) с програма от над 100 реализирани изложби и се изявява като автор на независими проекти, между които изложбите „Дързост и красота“, „Изкушението Чалга“ и Седмица на съвременното изкуство в Пловдив. Участва в десетки специализации и резиденции в Германия, Австрия, САЩ, Южна Корея, между които резиденциите CEC ArtsLink, KulturKontakt, интензивен курс за куратори към биеналето в Гуанджу и др. От 2015 до 2021 г. е артистичен директор на проекта Пловдив – Европейска столица на културата 2019. През 2022 г. е куратор на първата общинска резидентна програма за артисти в Пловдив ContextAiR. От 2023 г. работи като независим куратор и реализира проектите „Документи. Живопис след фотографията през 70-те и 80-те години в България“ в СГХГ (с Даниела Радева), „Игли в купа сено“ в Национална галерия – Двореца (изложба от конкурс на БФЖ), „Acqua alta. История на българските национални участия във Венецианското биенале 1910 – 2024“ в ГХГ – Пловдив (съвместно с Пламен В. Петров и Георги Шаров).

Светлана Куюмджиева е член на международна асоциация на независимите куратори (ICI).

Изложбата „МОНУМЕНТАЛНИТЕ. Петима пловдивски художници и тяхната следа в града“ се осъществява от НБ „Иван Вазов“ с финансовата подкрепа на Община Пловдив след спечелен конкурс за избор на куратор и концепция за организиране на изложба в галерия „Капана“ към ГХГ – Пловдив с фокус „Представяне на творчеството на пловдивски художници, оставили ярка следа в българското изобразително изкуство и в духовния живот на Пловдив“.