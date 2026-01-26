Поредна промяна се очертава в подредбата на кандидатските листи на „Продължаваме промяната“ за предстоящите избори. Един от разпознаваемите лица на формацията – съоснователят и бивш съпредседател Кирил Петков – няма да участва в надпреварата. Това потвърди Николай Денков, който също е сред водещите фигури в партията.

По думите му Петков остава активен член на „Продължаваме промяната“ и участва в работата на Националния съвет, но не е заявил интерес да бъде включен в депутатските листи. Причината, посочи Денков, е ангажираността му с други инициативи извън изборния процес.

Решението идва на фона на вече обявения отказ на Лена Бориславова да се кандидатира за народен представител. В публична позиция тя съобщи, че се е насочила към нов проект. Денков потвърди, че е запознат с него, но отказа да разкрие допълнителни детайли.

Лена Бориславова няма да участва в следващите избори

Кирил Петков, който дълго време беше част от ръководството на партията, се оттегли от лидерските позиции през лятото на миналата година. Това се случи след ареста на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов, за когото Петков пое политическа отговорност, посочвайки, че е негово назначение. Делото срещу Барбутов вече е внесено в съда.

Междувременно самият Петков е подсъдим по две дела – едното, свързано с ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, а другото – с обществена поръчка. Тези обстоятелства допълнително очертават дистанцията му от активното участие в изборната кампания на партията.