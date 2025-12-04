Пловдив има своя първи световен шампион по кикбокс

Голям успех за пловдивския спорт – на Световното първенство по кикбокс за мъже, жени и мастери 2025 в Абу Даби бойците на TERES Gym & Fight Club записаха резултати, които оставят името на клуба и на Пловдив в историята.

В шампионата, който събра около 2000 състезатели от 85 държави, градът ни бе представен от двама участници — Мария Петрова и треньора Никола Драганов.

Световна титла за Никола Драганов

Драганов постигна четири поредни победи за два дни, като по пътя към титлата елиминира действащия европейски шампион от Дания, а на финала надделя над настоящия световен шампион от Унгария. Така пловдивчанинът се окичи със златото в стил киклайт контакт, категория до 74 кг, в мастер клас.

Постижението му е историческо:

Първи световен шампион по кикбокс от пловдивски клуб

Първи българин с титла в Мастер клас / Ветерани

Първи шампион за България на световното в Абу Даби 2025

Бронз за Мария Петрова

Мария Петрова стигна до подиума в категория до 55 кг, стила киклайт контакт, при мастерите. Тя се класира трета, като в полуфиналите ѝ липсваха само няколко точки за борба за златото. За нея това е първо участие на световно първенство — дебют, който дава силни надежди за бъдещи успехи.

България в Топ 5 в света

Националният ни отбор приключи първенството с общо 20 медала — 9 златни, 4 сребърни и 7 бронзови, което постави България сред петте най-силни сили в световния кикбокс.

Новите предизвикателства вече чукат на вратата

Без да губят време, още утре 11 млади бойци от TERES Gym & Fight Club ще участват в международния турнир по кикбокс в Козлодуй. От клуба си поставят амбицията достойното пловдивско представяне да продължи.