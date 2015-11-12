Български изобретател направи дарение на Клиниката по детска хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“
Инж. Кирил Малеев дари днес, 12 ноември, комплект екартьори на Клиниката по детска хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив. Инструментите са негово собствено производство и са единствените по рода си, произведени в България.
„Работата ми е изключително трудна и опасна, но удовлетворението, което носи крайният резултат, не може да се сравни с нищо друго“, каза инж. Малеев. Той се занимава с иновации още отдавна, а медицинските изделия са смисъл на живота му от 1989 година, когато след катастрофа попада във варненска болница. Именно тогава се проявява интересът му към инструментите, използвани от лекарите. Първоначално изработва ортопедични, а след това – неврохирургични и хирургични.
От 2008 година досега той е направил десетки подобни дарения на лечебни заведения в цялата страна. Изработил е над 10 различни модела екартьори, но комплектът, дарен днес, е най-усъвършенстваното му и пълно дарение за хирургична клиника до момента.
„В България подобни медицински изделия не се произвеждат, а цената им при внос от чужбина достига десетки хиляди левове“, обясни проф. д-р Пенка Стефанова, началник на Клиниката по детска хирургия в Университетската болница. „Тези инструменти улесняват работата ни изключително много и са безценен дар за нас“, допълни проф. Стефанова.
197 коментари
certified Mexican pharmacy discounts doctor recommended Mexican pharmacy mexico pharmacy
Indian pharmacy coupon codes: india pharmacy – Dr India Meds
indian pharmacy doctor recommended Indian pharmacy buy medicine online india
Mexico to USA pharmacy shipping generic medicine from Mexico safe medications from Mexico
https://doctornorthrx.com/# legitimate pharmacy shipping to USA
buy medications from Mexico legally: MexMedsReview – mexican pharmacy
https://rabattapotek.com/# Hvilket apotek på nett er best i Norge