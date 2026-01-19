Рекордни цени на златото и среброто

Златото и среброто достигнаха нови рекордни нива на фона на нарастващото напрежение между САЩ и Европа заради намеренията на президента Доналд Тръмп за придобиване на Гренландия. Американският държавен глава обяви, че ще наложи мита на осем европейски държави, сред които Франция, Германия и Великобритания – първоначално 10% от 1 февруари, с планирано увеличение до 25% през юни.

Заплахите за търговска война засилиха търсенето на благородни метали като „убежище“ за инвеститорите. Европейските лидери подготвят извънредна среща и обсъждат ответни мита върху американски стоки за 93 млрд. евро, съобщава „Файненшъл таймс“.

Към 7:45 ч. българско време златото поскъпва с 1,6% до 4668 долара за тройунция, след като по-рано достигна исторически връх около 4690 долара. Среброто нараства с 3,8% до 93,32 долара, като също отчете рекордни стойности. Анализатори посочват, че комбинацията от геополитически риск, търговска несигурност и ерозия на доверието в долара тласка цените на благородните метали нагоре.