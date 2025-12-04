Граничният пункт „Кулата“ остава затворен

Сериозен транспортен хаос се развива на ГКПП „Кулата“, където хиляди шофьори на камиони са принудени да чакат с часове. Причината е затвореният от гръцки фермери пътен участък при Промахон, който прекъсна движението към и от България. Опашката от тежкотоварни автомобили расте и според водачи вече достига над 12 километра.

По информация на шофьорите преминаването на коли е било възстановено за кратко вчера вечерта, но камионите се пропускат само към България, докато в посока към Гърция движението остава блокирано.

Не е ясно кога протестът ще приключи и движението ще се нормализира.

От институциите у нас настояват към превозвачите да търсят алтернативния пункт „Илинден – Ексохи“. Но водачи на място споделят, че и там трафикът е на практика замръзнал:

„Всичко е спряло. Сигналите са червени, никой не минава“, казва шофьорът Красимир, който чака на пътя без ориентир колко още ще продължи ситуацията. „Полицаите само вдигат рамене. И те не знаят нищо“

Липсата на елементарни условия превръща престоя им в изпитание – няма тоалетни, нито места за почивка.

„Просто стоим. Това е“, споделя друг водач, Георги.

Превозваческият бранш предупреждава, че ако блокадата продължи, икономическите щети ще се натрупват с всеки изминал час.

