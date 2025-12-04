Грейна и коледното дърво в Стария град

Тринадесетото издание на форума „Светлина и надежда в Стария град“ събра пловдивчани за общо запалване на празничното дърво
Пловдив официално даде старт на артистичния форум „Светлина и надежда в Стария град“, който за тринадесета поредна година превръща калдъръмените улици в сцена на музика, творчество и празнични традиции. Събитието откри своята програма с тържествено запалване на светлините на празничното дърво на пл. „Атанас Кръстев“ в Лапидариума.
Публиката се наслади на богата музикална програма, представена от Формация за автентичен фолклор „Куклици“ с музикален педагог Виолета Щерева и Румен Монев – вокален педагог, Вокално студио „Синтез“ под ръководството на Желязка Белчилова, Хор на пловдивските момчета „Стефка Благоева“ с диригент Милка Толедова, вокална група от ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ под ръководството на Елиз Христозова, коледари от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, както и участници от НЧ „Кемал Ататюрк“
Кулминацията настъпи, когато на сцената се появиха Дядо Коледа и Снежанка, за да запалят светлините на празничното дърво заедно с присъстващите. Обратното броене обедини стотици гласове, а ярката светлина озари пространството в Стария град, съпроводена от аплодисменти и празнични възгласи.
Коледарите донесоха духа на традицията
Своето участие добавиха и коледарите от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ , които изпълниха автентични песни, благословии и наричания. Техните изпълнения внесоха в атмосферата силния корен на българската традиция и връзката между поколенията.
Форумът ще продължи до 21 декември, а програмата е следната:
𝟓 декември
17:30 ч., къща „Хиндлиян“
„Тканица“ – традиционното среща дигиталното
Откриване на изложба с творби на Гергана Тачева. Изложбата може да бъде видяна до 12 декември с вход свободен.
𝟔 декември
11:00 – 13:00 ч., Постоянната експозиция на Златю Бояджиев,
ул. „Съборна“ 18
Творческа работилница
Коледна украса с естествени материали заедно с майсторката Жана Димитрова
Вход свободен, с предварително записване на тел.: 0889 873 183, подходяща възраст: 10 – 13 години.
𝟏𝟑 декември
10:00 – 12:00 ч., Постоянната експозиция на Златю Бояджиев,
ул. „Съборна“ 18
Творческа работилница за коледна украса заедно с Валя Ангелова
𝟏𝟑 декември
11:00 – 12:30 ч., Епископската базилика от Филипопол
Творческа работилница заедно с Фондация Up with Down с водещ Елия Дечева
Вход с покани
𝟏𝟑 декември
18:30 ч., Епископската базилика на Филипопол
Коледна магия на свещи
Концерт на Софийски дамски интернационален хор, организиран от Фондация „Споделени наследства“
Вход с дарение
1𝟒 декември
18:30 ч., Епископската базилика на Филипопол
Денят на тангото
Хер/Мар дуо и КласикАрт
В програмата: Горка Хермоса, Ришар Галиано, Карлос Гардел, Александър Маринов, Мартин Ричардсън
КласикАрт в състав: Калина Христова – цигулка, Галина Любенова – цигулка, Евгения Бааджиева-Димова – виола, Кристиана Михайлова – виолончело, Явор Добрев – кларинет, Михаил Михайлов – валдхорна.
Вход свободен до заемане на местата
1𝟔 декември
17:00 ч., Къщата на Верен Стамболян
Откриване на коледна изложба на студентите от Факултет „Изобразителни изкуства“ към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Изложбата може да бъде разгледана с вход свободен до 16 януари 2026 г.
𝟏𝟕 декември
18:00 ч., Балабанова къща
Концерт на музикална школа с ръководител Ирина Петкова
Вход свободен
𝟏𝟖 декември
16:00 ч., Малката базилика от Филипопол
Откриване на коледна изложба на специалност „Иконопис“ в НХГ „Цанко Лавренов“. Вход свободен. Изложбата може да бъде разгледана до 15 януари 2026 г.
𝟏𝟖 декември
Къща „Клианти“
Изложба на специалност „Рекламна графика“ към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив. Изложбата може да бъде видяна до 18 януари.
𝟐𝟎 декември
10:30 – 14:00 ч., Балабановата къща
Стъклодувно ателие с Иван Станев
Демонстрация на ръчна изработка на играчки от духано стъкло
Подходящи за възраст 9+
Вход свободен до заемане на местата
𝟐𝟏 декември
17:30 – 18:30 ч., Балабановата къща
Замръзнали мисли
Рецитал-спектакъл по текстове на Петя Дубарова, Мария Донева, Мария Касимова – Моасе, Мария Миразчийска, Добри Немиров и Чудомир на
Театрална работилница „Таралеж“ при НЧ „Просвета – 1907“, с. Ръжево Конаре
𝟐𝟏 декември
19:00 ч., Балабановата къща, Сводеста и Дълбока зала
Откриване на изложба на Десислава Луканова и Антон Луканов
Вход свободен. Изложбата може да бъде разгледана до 20 януари