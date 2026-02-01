Новини
Альоша и Димитър Благоев осъмнаха с червена боя
Паметникът на Съветската армия, известен като „Альоша“ и плочата на Димитър Благоев на фасадата на централата на БСП осъмнаха, заляти с червена боя в Деня на почит към жертвите на комунизма, предаде БНР.
Снимки публикува в социалните мрежи социалистката Десислава Йорданова.
„Никой никога не ви е спирал да си чествате днешния ден. Заличавайки историята, без значение одобрявате ли дадената част от нея, води само до повтаряне на грешките“, написа Йорданова.
снимка: БСП/БНР
6 коментари
Днешните борци с отдавна умрелия комунизъм едва ли знаят, че Димитър Благоев не е бил русофил. Изобщо.
Не може Урсула забрани ходенето в Русия, не са отворени границите
БСП може и да го заслужава, но Дядото е бил достоен човек, а Альоша е прототип на войник от трети украински фронт. Няма смисъл
Колко евроатлантическо, 36 години стигат!
МИ БЯГАЙ В РУСИЯ, БЕ. ОТЪРВИ СЕ ОТ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОТО РОБСТВО. ЗА РАЗЛИКА ОТ ВАШИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ СЕГА ГРАНИЦИТЕ СА ОТВОРЕНИ.
Защо германци се преселват в Русия и масово ли е?Руските власти активно помагат на такива чужденци