Альоша и Димитър Благоев осъмнаха с червена боя

Паметникът на Съветската армия, известен като „Альоша“ и плочата на Димитър Благоев на фасадата на централата на БСП осъмнаха, заляти с червена боя в Деня на почит към жертвите на комунизма, предаде БНР.

Снимки публикува в социалните мрежи социалистката Десислава Йорданова.

„Никой никога не ви е спирал да си чествате днешния ден. Заличавайки историята, без значение одобрявате ли дадената част от нея, води само до повтаряне на грешките“, написа Йорданова.

снимка: БСП/БНР