Пикап се вряза в ресторант в Тракия и удари жена

Пикап се е забил в ресторант в ж.к. „Тракия“ днес по обед. Сигнал за това е получен на 112 около 12 часа. Ударена е една жена, която се е хранила в заведението и по предварителни данни не е пострадала сериозно.

Водачът на автомобила, на 64 години, е изпробван за алкохол, резултатът е отрицателен. Предстои да бъде тестван и за употреба на наркотични вещества. В обясненията си мъжът посочил, че загубил контрол. Причините и обстоятелствата около произшествието се изясняват. Местопроизшествието е запазено от служители на Пето РУ.

Според данни на bTV, шофьорът не е успял да овладее автомобила, след като педалът за газта е заял.

кадър: bTV