Близо 4800 кандидати влизат в битката за парламента

Расте интересът към вота в чужбина

Общо 4786 кандидати ще се борят за място в Народното събрание на изборите на 19 април, сочат данни на Централната избирателна комисия. В надпреварата участват 24 политически формации – 14 партии и 10 коалиции, като всички имат листи във всеки изборен район.

Над 1000 кандидати са регистрирани в два района, а ЦИК вече е заличила няколко регистрации заради нарушения на правилата. Предизборната кампания стартира официално в полунощ.

Паралелно с това расте интересът към гласуването зад граница – над 32 000 българи вече са подали заявления, като срокът изтича на 24 март. Очаква се до края на месеца да стане ясно къде ще бъдат разкрити секции извън страната.

В изборния процес ще се включат и наблюдатели – досега са регистрирани девет български и една международна организация.

Междувременно властите подготвят и организационните детайли около вота – въвеждат се унифицирани паравани в секциите, които да гарантират тайната на гласуването и да ограничат контролиран вот.

Снимка: Стопкадър от брифинг на ЦИК