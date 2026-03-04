Пловдивският театър „Хенд“ завладява най-големия арт фестивал в света

„Шекспир x 5“ ще представи България на Edinburgh Festival Fringe 2026 – точно 30 години след историческия триумф на „Шинел“. Софийската публика може да види спектакъла ексклузивно на 21 март в НАТФИЗ.

Спектакълът „Шекспир x 5“ на пловдивския театър „Хенд“ постигна исторически успех, получавайки официална селекция за основната програма на Edinburgh Festival Fringe. Това е не просто участие, а признание от най-висок ранг: поканата идва от едно от осемте най-престижни международни пространства на форума. и е изключително признание за майсторството на Ивомир Игнатов-Кени и Здравка Христозова.

Какво е Edinburgh Festival Fringe?

Основан през 1947 г., Единбургският „Fringe“ е безспорно най-мащабният и значим фестивал за сценични изкуства на планетата. Всяко лято шотландската столица се превръща в глобален епицентър на културата, привличайки хиляди артисти и критици от цял свят. Да бъдеш част от официалната му селекция е равносилно на сертификат за световно качество и виртуозност.

Завръщане в елита след 30 години

Този успех е натоварен със силна символика – престижната селекция за Единбург идва точно три десетилетия след легендарния фурор на „Шинел“ на театър „Кредо“. Връзката е и лична: Ивомир Игнатов-Кени и Васил Василев-Зуека са състуденти от НАТФИЗ, а днес Зуека е сред най-активните съмишленици на екипа в това ново международно предизвикателство. С това участие Кени – име, което отдавна е еталон в жанра на клоунадата – отново извежда страната ни в елитната категория на физическия театър.

Спектакълът: 70 минути чиста енергия

„Шекспир x 5“ използва класиката „Ромео и Жулиета“ като основа за дързък и неочакван прочит – без прах и скука. В представлението клоунада, абсурд и физически театър се срещат с интелигентен хумор и виртуозно сценично присъствие. Спектакълът вече е носител на награди за „Творческа смелост“ и „Забележително актьорско майсторство“, утвърждавайки се като едно от най-награждаваните независими заглавия у нас.

Ексклузивна среща в София

Преди да отпътува за световната сцена, „Шекспир x 5“ ще направи специална спирка от националното си турне в София. Представлението на 21 март от 19:00 ч. в Голямата зала на НАТФИЗ е единствената възможност столичната публика да види на живо майсторството на Ивомир Игнатов-Кени и Здравка Христозова.

След края на спектакъла зрителите ще имат рядката възможност за кратка среща и разговор с екипа.

БИЛЕТИ: Билетите са в продажба онлайн в платформите Eventim и Entase, както и на касата на НАТФИЗ.

Участието на театър „Хенд“ в световния форум Edinburgh Festival Fringe 2026 се осъществява с подкрепата на Община Пловдив.