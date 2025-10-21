Областна администрация кани на шестото издание на „Viva la musica“

Изданието е посветено на популяризирането на химна на Пловдив

Сдружение „Изкуство във времето“ ще открие в сряда своя шести творческия сезон в камерното пространство на Областна Администрация – Пловдив. Тазгодишното издание на „Viva la musica“ артистите и гостите на сдружението са посветили на популяризирането на химна на Пловдив, който ще прозвучи в изпълнение на две оперни певици и камерен оркестър.

Музикалното събитие се организира от Сдружение „Изкуство във времето“ с председател д-р Злателина Коларова и под патронажа на областния управител на Пловдив, проф. Христина Янчева.

„Нашата цел е да представим по един различен начин химна на Пловдив, чиято музика е създадена по прекрасния текст на поета Георги Анастасов от композитора Георги Славчев. Нашето сдружение е направило специален аранжимент за камерен състав. Надяваме се в края на изпълнението всички гости да запеят заедно с нас“, сподели преди концерта д-р Злателина Коларова.

Концертът ще се състои на 22.10.2025 г. (сряда) от 18:00 часа в сградата на Областна администрация – Пловдив, а входът е свободен.

В него участие ще вземат Павел Генов (цигулка), Никола Николов (виолончело) и Злателина Коларова (пиано). Гост-изпълнители са: Ивелина Рашкова (сопрано), Мария Стоименова (сопрано) и учениците цигулари от НУМТИ „Добрин Петков“ – Калина Борисова, Александър Димитров, Адам Рамадан и Теодора Василева. В програмата ще чуете творби от М. Преториус, Л. Бокерини, Чайковски, Ф. Лехар, Г. Славчев и др.

Сдружение „Изкуство във времето“ е създадено през 2020 г. с цел разширяване на аудиторията на класическата камерна музика, обогатяване на градската интонационна среда с нетрадиционни форми на общуване с нея, децентрализация на културните процеси, утвърждаване на нови алтернативни пространства за изкуство, образование и естетическо възпитание на публиката.