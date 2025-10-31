Концерт с музика на Милчо Левиев в Деня на народните будители

Концертът „The Man from Plovdiv“ се организира от СКО „Милчо Левиев“ и община Пловдив и е с вход свободен

На 1-ви ноември 2025г. ,от 19.00 часа, в Дом на културата „Борис Христов“ ще бъде представен концерт със заглавие „THE MAN FROM PLOVDIV – Класическата музика на Милчо Левиев“.

В Деня на народните будители, публиката ще има възможност да се наслади на музиката на големия български музикант, композитор, аранжор Милчо Левиев, но различна от тази, която познават неговите почитатели.

В концерта ще прозвучат класически произведения, изпълнени от музикантите, корифеи в тази област: проф. Людмил Ангелов, Павел Златаров, Николай Желязков, Струнен квартет „Филхармоника“ и Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ с гост-диригент Константин Добройков.

Програмата включва: Соната за цигулка и пиано, произведения за струнен квартет, Вариации върху тема от Корели за пиано и струнен оркестър, както и голямата изненада – незавършената оркестрация на Милчо Левиев върху неговата „Токатина“ за пиано, довършена от Константин Добройков и Антони Дончев, която ще бъде представена за първи път пред публика.

Класическите произведения на Левиев носят неговото характерно отношение към музиката, включващо нюанси от различни стилове и жанрове. Не случайно Община Пловдив и Сдружение за култура и образование „Милчо Левиев“ представят тази оригинална и рядко изпълнявана страна от огромното музикално наследство, което авторът ни завещава.

Неслучаен е и изборът на датата, именно Денят на будителите – той, мъжът от Пловдив, беше един от тях.

Събитието се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година.

ВХОДЪТ Е СВОБОДЕН!

„Токатина“ е концертна пиеса за пиано, композирана през 1960 г. Тя е едно от ранните, но значими произведения на Милчо Левиев, с което още в студентските си години той печели втора награда на Международен конкурс във Виена. Това отличие е важен успех в неговото ранно творчество, който демонстрира таланта на Милчо Левиев в областта на класическата композиция. Произведението е създадено по времето, когато учи композиция при Панчо Владигеров и пиано при Андрей Стоянов в Държавната консерватория (днес НМА „Проф. Панчо Владигеров“). Токатите са известни със своята виртуозност и бързи пасажи, а „Токатина“ на Левиев е пример за неговото майсторство и изследователски дух в класическата музика, преди да се насочи изцяло към джаза и сливането на жанрове. Талантът да съчетава класическо образование с джаз импровизацията и елементи от българския фолклор (неравноделните тактове) е запазен знак на творчеството на големия музикант.

Милчо Левиев е автор на редица произведения за голям състав, включващи оркестрация и в този контекст, идеята за оркестрация на „Токатина“ – която е виртуозна солова пиеса – е напълно логична стъпка. Тя е била обект на такова намерение за оркестрация от страна на Левиев, но поради натоварения му график и живот като изпълнител, композитор, аранжор и преподавател, особено след емиграцията му през 1970 г. и работата му с имена като Дон Елис и Били Кобъм в САЩ, е останала недовършена. Днес мечтата на неговата съпруга Вики Алмазиду е изпълнена. „Токатина“ е довършена от Константин Добройков и Антони Дончев и ще бъде представена за първи път пред публика.