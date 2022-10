Неиздавани творби на маестро Милчо Левиев ще бъдат представени на поредния концерт от платформата „Камерна сцена Пловдив“ с участието на Антони Дончев – пиано и Лакис Тзимкас – контрабас. Събитието е на 23 октомври, неделя, от 19.00ч в Culture Hotspot Milcho Leviev – Къща Иван Черноземски на ул. „Цанко Лавренов“ 5 в Стария град.

“CONVERSATION FROM THE PAST” е последният проект на гръцкия композитор, аранжор и контрабасист Лакис Тзимкас. Дългите беседи, разговорите в любимия Солун и плодовете от дълбокото общуване между двамата артисти, днес са превърнати в малки музикални шедьоври за контрабас и пиано, компилирани в албума „CONVERSATION FROM THE PAST“.

За пореден път, музиката родена от тази колаборация, идва за да ни дари с безграничния креатив на Милчо Левиев и неговия партньор. Пиесите от албума звучат в интимен, омиротворяващ музикален и духовен унисон, достижим само от смесването на енергиите на двама истински приятели и гениалният резонанс на техните инструменти. Ако днес маестрото можеше да посочи артистът, който да го замести в представянето на този проект, името щеше да е само едно, Антони Дончев.

Лакис Тзимкас е роден в Солун, Гърция през 1968 г. Изучава електрически бас в Джаз консерваторията в Солун през 1994 г. По-късно в Американския институт по музика във Виена при Ангъс Томас, Йонас Хелборг, Уейн Брасел . През 1995 г. учи джаз контрабас в Университета по изкуства в Грац, Австрия, при Уейн Дарлинг, Евалд Оберлайтнер и Марк Дресър. През юни 2000 г. завършва обучението си и получава магистърска степен. Свири с Шийла Джордан, Анди Шепърд, Милчо Левиев, Иво Папазов, Чико Фрийман, Рик Маргица, Ричи Моралес, Аирто Морейра, Глен Ферис, Крейг Бейли, Сакис Пападимитриу, Пантелис Стойкос, Марк Уитфийлд, Терънс Бланчард, Грег Хътчинсън, Ари Хоениг, Джъстин Фокнър, Фабиан Алмазан, Теодосий Спасов, Дейвид Бъркман, Тони Лакатос и много други.

„Камерна сцена Пловдив“ се осъществява с подкрепата на община Пловдив, като част от Културния календар на града за 2022 година и с подкрепата на Сдружение „Бизнесът за Пловдив“.

Билети се продават в цялата мрежа на Ивентим, както и на място преди концерта.