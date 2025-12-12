Колко ще ни коства най-скъпият детски подарък за Коледа?

Коледа е сезонът, в който всички сме в надпреварата за „идеалния“ подарък.

Търсим нещо впечатляващо, нещо различно, нещо, което – обещаваме си – този път няма да бъде захвърлено след няколко дена.

И странното е, че колкото повече харчим, толкова по-ясно осъзнаваме, че в от коледната суета остават само кутии, батерии, разочарование и стабилен харч.

Какво всъщност „плащаме“, когато купуваме подарък за дете?

Не плащаме за играчка. Плащаме за кратката детска радост и за онази първа минута на „уау“. Проблемът е, че тази минута бързо е заменена с друго моментно възхищение, друго “уау”, друга кукичка на без това краткотрайното детско внимание.

Скоро в Под Тепето представихме Кутията на Слънчевко – впечатляващ детски подарък в кутия, която съдържа приказката Затвори очи, Бо, Дневник за споделени мигове и специални изненади.

Стойността на Кутията на Слънчевко не е в само в моментния ефект. Кутията на Слънчевко е насочена към ангажирани родители и роднини, които търсят смислени алтернативи на масовите комерсиални продукти.

Тя е за тези, които търсят дълбочина на съдържанието, визуална естетика и концепция, която превръща обикновена книжка в инструмент за емоционална близост, качествено време заедно, откриване и споделяне на радостта от малките неща.

Кутията на Слънчевко е покана за споделени моменти с малкия човек – ритуал, с който да прекарате с детето пет смислени минути.

В основата на приказката Затвори очи, Бо и Дневникът за споделени мигове стои ритуалът за благодарност.

Благодарността като умение да виждаме малките чудеса на всеки ден, дори в онези моменти, в които не всичко всичко е розово.

