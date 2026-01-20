Галерия „Възраждане“ има удоволствието да покани пловдивчани и гостите на града на официалното откриване на изложба живопис „Стихии“ на маестро Васил Петров на 27 януари 2026 г., вторник, от 18:00 ч.

Творбите ще могат да се разгледат на живо в салона на галерията, както и онлайн – на сайта и на Facebook страницата на галерията – през следващите три седмици, до 16 февруари 2026 г.

Живописта на Васил Петров ни връхлита – като бурно море, като дъх, като порив. Тя не пита дали си готов. Въвлича те. Стихията в тези картини не е тема, а състояние. Тя е едновременно външна и вътрешна – вихър и устрем, напрежение и покой, мълчание и умиротворение. Тя се ражда от сблъсъка между усилие и отпускане, между фигура и разпад, между онова, което може да се назове, и онова, което остава неясно, но настоява да бъде почувствано и изживяно. Водата е всевластна и неукротима – вдъхваща едновременно възхищение и страх със своята първична красота и мощ. Морето не е романтичен фон, а активна сила, с която човекът – чрез своите създания и символи – влиза в диалог. Осмоъгълният формат концентрира погледа и превръща сцената в почти медитативно пространство. Зрителят е въвлечен в центробежното движение на мазките, но отново и отново се връща към вертикала на фара – тих, но ясен знак за присъствие и устойчивост. Фигурата в картините е поставена в гранично състояние. Телата са крехки, открити и раними, колебаещи се между плътта и ефира. Женското присъствие не е сюжет, а повик – за красота, за любов, за смисъл в свят, който не предлага опора. Ангелът не е спасител, нито съдник, а мълчалив свидетел. Конят е чист импулс. Взрив от движение. Свобода, която не търси посока. Формата му сякаш не успява да удържи енергията, която я задвижва. Боята се наслагва и изстъргва, съпротивлява се напразно. Няма дистанция между ръката, която рисува, и чувството, което я тласка към платното. В света на Васил Петров живописта не е предмет. Тя е среща. Краси Алексиева, 2026 г.

Кратка биография на Васил Петров:

Васил Петров е роден през 1961 г. През 1981 г. завършва Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“ – София, а през 1987 г. – Учителския институт. От 1990 г. е член на Съюза на българските художници и на Международната фондация за пластични изкуства IAA, UNESCO. През 1997 до 2002 г. е председател на Представителството на СБХ в Пазарджик, в периода 2002-2004 г. е председател на Дружеството на пазарджишките художници, а от 2004 г. е председател на „Алианс за прогрес“ – Пазарджик.

Работи в областта на кавалетната и монументалната живопис. Носител е на високи отличия за творчеството си, в това число и приза, връчван от галерия «Възраждане» за постижения в изобразителното изкуство. Участва в множество международни и национални представителни и групови изложби и пленери. Реализирал е над 60 самостоятелни изложби в България, Италия, Дания, Мексико, Австрия. Картини на Васил Петров са притежание на редица престижни публични художествени колекции, включително Градска художествена галерия Банско; Градска Художествена Галерия «Никола Петров», Видин; Дворец на културата и спорта, Варна; Институт за изкуства Фортунато Деперо, Италия; Колекции Паганел, Италия. Живее и твори в Пазарджик.