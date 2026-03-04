Строител превзе бул. „Марица-север“, камиони в системно нарушение

Картина на безобразие… Така наш читател описва ежедневието в Кършияка, на бул. „Марица-север“. Строител на 10-етажна нова жилищна сграда в близост до моста на УХТ гази ежедневно правилата, затруднявайки движението по едното пътно платно в посока хипермаркет „Лекси“.

Бетоновози и други тежки машини паркират в насрещното и по разделителната линия докато се налива бетон в новостроящата се постройка и правят изключително сложно преминаването на други автомобили, като създават предпоставки за инциденти. Според читателя ни, това се случва без да плащат никакви такси на общината и това е масова практика не само на този обект.

„Пращам ви поредица снимки от продължителен период с една и съща картинка на пълно пренебрежение към всякакви правила. Историята е продължителна, а подаваните сигнали не водят до наказания за нарушителите, а те продължават да газят закона. Не плащат на Общината за камиони, защото никой не ги наказва… Това е практика в целия град, а при темповете и обемите на новото строителство в Пловдив можем да си представим какви са пропуснатите ползи за общинската хазна от това“, пише читателят ни.