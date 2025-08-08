Шофираш пиян с чужда кола? Плащаш стойността ѝ като глоба

Министерството на правосъдието предлага промени в Наказателния кодекс, които предвиждат по-строги санкции за шофьори в нетрезво състояние и осъдени за каналджийство, използващи чужди автомобили. Новият проектозакон, публикуван за обществено обсъждане, цели да запълни законова празнина, която позволява избягване на имуществена отговорност при престъпления, извършени с чуждо МПС.

С промените се въвежда задължение за нарушителите да заплатят парична глоба, равна на стойността на използвания автомобил, ако той не може да бъде открит, е отчужден или не е тяхна собственост. Така се цели гарантиране на равнопоставеност пред закона, независимо чия е колата.

Конституционният съд наскоро потвърди валидността на конфискацията на автомобили при управление след употреба на алкохол или наркотици, въпреки сериозни възражения относно правото на собственост. Решението беше взето със 7 на 5 гласа.

Мерките, въведени през 2023 г., вече доведоха до масово отнемане на коли, дори в началните фази на разследване. Проблем остава използването на полеви тестове за наркотици, които често реагират на предписани лекарства, поставяйки под риск невинни шофьори. Въпреки обещанията за модернизация, липсват реални подобрения в капацитета на лабораториите за потвърдителни изследвания.