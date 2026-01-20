Иновативни студентски проекти, посветени на „бъдещето на храната“, ще бъдат представени на 23 януари 2026 г. в Пловдив в рамките на образователната инициатива GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ. Събитието ще се проведе от 11:00 часа в Центъра по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ).

GEN I събира 28 студенти от Пловдив в надпревара за 10 000 лв.

Петима студенти – представители на пет мултидисциплинарни отбора – ще презентират финалните си проекти пред жури и медии, като ще се борят за голямата награда от 10 000 лева. Проектите са разработени по реални бизнес казуси, свързани с намаляване на хранителните отпадъци, устойчиво производство и иновативни решения за храненето на бъдещето.

В инициативата участват студенти от пет пловдивски висши училища, а програмата се реализира по методологията „Дизайн мислене“, разработена в Станфордския университет. GEN I се осъществява по инициатива на Schwarz IT България, под патронажа на областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева, с подкрепата на Община Пловдив и бизнес партньори.

Официалната церемония по награждаване и дипломиране ще се състои същия ден от 17:00 часа в ЦРСББ и е отворена за медии и гости.