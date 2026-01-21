Колко дълбока е „Дълбоката съдебна власт“. На този въпрос отговор търси едноименното късометражно видео, разпространен преди броени часове в интернет. Режисьор на лентата е София Бугор, която в момента работи в Българския институт за правни инициативи.

„Във филма се разглеждат задкулисните механизми в българската съдебна система и въпроса за легитимността на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов“, казва авторката на видеото.

Бугор подчертава, че темата е от изключителна обществена значимост, тъй като засяга върховенството на закона, независимостта на съдебната власт и доверието на обществото в ключови държавни институции. Именно това е и темата на организирания днес протест в големите градове- искане за незабавната оставка на Борислав Сарафов. В Пловдив протестът стартира в 18.30ч. на площад Съединение.

„Знам, че тази тема не е толкова лесна за разбиране, колкото бюджета, но е много съществена. Пропитата с корупция и схеми съдебна власт не просто краде от хората, а всъщност засяга всеки аспект от ежедневието им, защото българската Темида вижда това, което ѝ се казва или за каквото ѝ се плаща“, подчертава София Бугор.

Под тепето представя видеото с позволение на автора му: