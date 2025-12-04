Мъж е в болница след катастрофа с тротинетка в Пловдив

Мъж е в болница след пътно произшествие вчера в Пловдив. Около 15.20 ч., на кръстовище между бул. „Шести септември“ и бул. „Източен“ настъпил удар между лек автомобил „Фиат“ и електрическа тротинетка. Водачът на индивидуалното превозно средство, на 38 години, е оставен под лекарско наблюдение. При отработване на катастрофата той и 46-годишният шофьор на колата са изпробвани за употреба на алкохол, резултатите са отрицателни. При пострадалия обаче тестът с драг чек реагирал положително на метадон.

Действията по изясняване на фактите и обстоятелствата, довели до произшествието, се извършват от служители в сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.