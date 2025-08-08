Хванаха пиян шофьор с 1,73 промила в центъра на Пловдив

Шофьор под въздействие на алкохол бе засечен вчера по обед в областния град. Около 13.20 ч., на ул. „Отец Паисий“, екип на сектор „Пътна полиция“ спрял за проверка лек автомобил „Фолксваген“. Впечатление на служителите направило неадекватното поведение на 46-годишния шофьор и те пристъпили към изпробването му с дрегер, който отчел наличие на 1,73 промила алкохол. Водачът е дал кръвна проба за химически анализ. С полицейска заповед е задържан за едно денонощие в Четвърто РУ, образувано е бързо производство.