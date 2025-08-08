82-годишна жена пострада при ПТП в Остромила

Екип на сектор „Пътна полиция“ се отзовал на сигнал за пътнотранспортно произшествие в района на бензиностанция на ул. „Остромила“ в Пловдив около 14.00 ч. вчера.

По първоначални данни, при маневра за ляв завой лек автомобил „Опел“, с 84-годишен водач, удря движещата се с предимство кола. Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни. При удара е пострадала пътничката в „Опел“-а – жена на 82 години, която е приета в болница, без опасност за живота. По случая е взето административно отношение от служители на сектор „Пътна полиция“.