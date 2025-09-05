39-годишен ограби казино в Белозем

39-годишен мъж извърши дързък грабеж в казино в село Белозем. Той заплашил с нож крупие в игралната зала и си тръгнал от там с 500 лева. Окръжна прокуратура-Пловдив го привлече като обвиняем за престъплението, извършено в условията на опасен рецидив.

На 14 август към 2,40 часа, В.Г. влязъл в казиното, където се намирала пострадалата 54-годишна жена. Тя работила като крупие и в това време била извадила от една от машините събраната сума от 500 лева. В.Г. се приближил към нея, облечен с черни дрехи, маска и ръкавици. Той заплашил с нож жената, взел парите и напуснал казиното. За случая бил подаден сигнал в полицията, като след проведени множество оперативно-издирвателни и процесуални действия В.Г. е установен на 3 септември.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.