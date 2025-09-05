Ограничават движението заради тържествената заря-проверка

От ОП „Организация и контрол на транспорта“ информират, че заради провеждането на „49-и международен мемориален маратон „Съединение” на 6 септември, за времето от 09:30 ч. до 13:30 ч. или до приключване на мероприятието, ще бъде спряно изцяло или поетапно движението на автомобили по:

– бул. „Васил Априлов” – от табела „Начало на гр. Пловдив” /вход от „Голямоконарско шосе”/ до кръстовище с бул. „Шести септември”.

– бул. „Шести септември” – от кръстовището с бул. „Васил Априлов” до кръстовището с бул. „Цар Борис ІІІ Обединител”.

Временна организация на движението се въвежда и по повод провеждането на тържествена заря-проверка на площад „Съединение“ за 140 години от Съединението на България и Празника на град Пловдив на 06.09.2025 г.

За времето от 15.00 ч. до 24:00 ч. /или до приключване на мероприятието/се спира движението по бул. „Шести септември“, в участъка от кръстовището с бул. „Руски“ до кръстовището с бул. „Цар Борис III Обединител“.

Маршрутите на автобусни линии № 6, 11, 15, 20, 21, 22, 37, 44, 93, 99 и 116 от вътрешноградския транспорт се променят, както следва:

Л И Н И Я № 6

Посока: Кв. „Изгрев“- кв. „Прослав“

Бул. „Шести септември“ – спирка № 140 – „Шести септември“ №193, надясно по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител”- спирка № 48 – Водната палата, спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. „България” – спирка № 89 – Район „Северен”, спирка №90 – СОУ „П. Яворов”, наляво по ул. „Победа“ – спирка № 272 – „Победа“ 1 – запад, спирка № 273 – Моста на „Герджика“, спирка № 274 – срещу „Пловдивинвест“, направо по бул. „Руски“ – спирка № 167 „Бунарджика“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока:

От бул. „Руски“ – спирка № 156 – Пианото, направо – спирка № 293 – „Пловдивинвест”, ул. „Победа“ – спирка № 294 – кръстовище с ул. „Оборище“, надясно по бул. „България“ – спирка № 99 – магазин „Нева“; спирка № 100 – срещу Район „Северен“, надясно по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ – спирка № 8 – хотел „Марица“; спирка № 9 – ТЕЛК; наляво бул. „Шести септември“ – спирка № 119 – срещу Семинарията и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Л И Н И Я № 11

Посока: завод „Биомашиностроене“ – Митница

Бул. „България“ – спирка № 98 – хотел „Санкт Петербург“, спирка № 99 – магазин „Нева“, спирка № 100 – срещу Район „Северен“, надясно по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ – спирка № 8 – хотел „Марица“, спирка № 9 – ТЕЛК, спирка № 10 – „Тунела Север“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ – спирка № 47 – Тунела „Север“, направо по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ – спирка № 48 – Водната палата; спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. „България“ – спирка № 89 – Район „Северен“ – спирка № 90 – СОУ „П. Яворов“; спирка № 91 – срещу хотел „Санкт Петербург“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Л И Н И Я № 15

Посока: Кв. „Прослав“ – бул. „Северен“

Бул. „Шести септември” – спирка № 117 – кино „Фламинго“, наляво по бул. „Руски“, спирка №293 – „Пловдивинвест“, ул. „Победа“ – спирка № 294 – ул. „Победа“ – изток, надясно по бул. „България“ – спирка № 99 – магазин „Нева“; спирка № 100 – срещу Район „Северен“, наляво по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ – спирка №50 – кръстовището с ул. „Братя Обрейкови“ (изток), десен завой по ул. „Брезовско шосе“, спирка №224 – ул. „Брезовско шосе“, наляво по бул. „Северен“, спирка №461 – пред магазин „Кауфланд“- последна.

В обратна посока:

Бул. „Брезовско шосе – спирка № 229 – ЖП прелез „Брезовско шосе”, наляво по бул. „Цар Борис III Обединител“ – спирка №7 – кръстовището с ул. „Братя Обрейкови”, надясно по бул. „България” – спирка № 89 – Район „Северен“, спирка № 90 – СОУ „П. Яворов“, наляво по ул. „Победа“ – спирка № 272 – ул. „Победа“ 1, (запад); спирка № 273 – моста на Герджика; спирка № 274 – срещу Пловдивинвест, надясно по бул. „6 септември“ – спирка № 142 – сладкарница „Неделя“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Л И Н И Я № 20

Посока: ПУ „Паисий Хилендарски“- кв. „Коматево“

бул. „България“ – спирка № 98 – хотел „Санкт Петербург”; спирка № 99 – магазин „Нева“; спирка № 100 – срещу Район „Северен“, на дясно по „Цар Борис ІІІ Обединител“ – спирка № 8 – хотел „Марица“; спирка № 9 – ТЕЛК; спирка № 10 – Тунела „Север“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Спирка № 47 – Тунела „Север“, направо по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ – спирка № 48 – Водната палата; спирка № 49 – Панаира; наляво по бул. „България“- спирка № 89- Район „Северен“, спирка № 90 – СОУ ”П. Яворов“; спирка № 91 – срещу хотел „Санкт Петербург” и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Л И Н И Я № 21

Посока: ТК „Марица“- ЖК „Тракия“ – А12

Ул. „Победа“ – спирка № 57 – автогара „Север“, наляво по бул. „България“ – спирка № 99 – магазин „Нева“, спирка № 100 – срещу Район „Северен”, надясно по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” – спирка № 7 – преди светофар на ул. „Обрейкови”, спирка № 8 – хотел „Марица“; спирка № 9 – ТЕЛК , наляво по бул. „Шести септември“ – спирка № 119 – срещу Семинарията и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Бул. „Шести септември“ – спирка № 140 – „6 септември“ №193 , надясно по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител”- спирка № 48 – Водната палата; спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. „България“- спирка № 89 – Район „Северен“ , спирка №90 – СОУ „П. Яворов“, надясно ул. „Победа“ – спирка № 310 – Център „Ана Май“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Л И Н И Я № 22

Посока: Ул. „Младежка“- Пречиствателна станция

Бул. „Шести септември“- спирка № 117 – кино „Фламинго“, наляво по бул. „Руски“, спирка №293 – „Пловдивинвест“, ул. „Победа“ – спирка № 294- ул. „Победа“ при кръстовище с ул. „Оборище“, надясно по бул. „България“ – спирка № 99 – магазин „Нева“; спирка № 100 – срещу Район „Северен“, надясно по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ – спирка № 8 – хотел „Марица“; спирка № 9 – ТЕЛК , наляво по бул. „Шести септември” – спирка № 119 – срещу Семинарията и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Бул. „Шести септември“ – спирка № 140 – „Шести септември“ №193, надясно по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” – спирка № 48 – Водната палата; спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. „България“- спирка № 89- Район „Северен“, спирка №90 – СОУ „П. Яворов“, наляво по ул. „Победа“ – спирка № 272 – ул. „Победа“ 1 (запад); спирка № 273 – моста на Герджика; спирка № 274 – срещу „Пловдивинвест“, надясно по бул. „Шести септември“ – спирка № 142 – сладкарница „Неделя“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Л И Н И Я № 37

Посока: ул. „Юндола“ – ЕАЗ

Бул. „Шести септември“ – спирка № 117 – кино „Фламинго“, наляво по бул. „Руски“, спирка №293 – „Пловдивинвест“, ул. „Победа” – спирка № 294 – ул. „Победа“ при кръстовище с ул. „Оборище“, надясно по бул. „България“- спирка № 99 – магазин „Нева“; спирка № 100 – срещу Район „Северен”, надясно по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ – спирка № 8 – хотел „Марица“; спирка № 9 – ТЕЛК – спирка № 10 – Тунела „Север“ и по маршрута утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“- спирка № 47 – Тунела „Север“, спирка № 48 – Водната палата; спирка № 49 – Панаира; наляво по бул. „България“- спирка № 89- Район „Северен“, спирка №90 – СОУ „П. Яворов“, наляво по ул. „Победа“ – спирка № 272 – ул. „Победа“ 1 (запад), спирка № 273 – моста на Герджика; спирка № 274 – срещу Пловдивинвест, надясно по бул. „Шести септември“- спирка № 142 – сладкарница „Неделя“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Л И Н И Я № 44

Посока: ЖК „Тракия“ – ПУ „Паисий Хилендарски“

Бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 47 – Тунела „Север“, спирка № 48 – Водната палата; спирка № 49 – Панаира; наляво по бул. „България“- спирка № 89- Район „Северен“, спирка № 90 – СОУ „П. Яворов“, спирка № 91 – срещу хотел „Санкт Петербург“- спирка № 422 – „Пазарчето“, спирка № 92 – срещу Практикер и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Бул. „Шести септември“ – спирка № 117 – кино „Фламинго“, наляво по бул. „Руски“, спирка №293 – „Пловдивинвест“, ул. „Победа“ – спирка № 294 – ул. „Победа“ при кръстовище с ул. „Оборище”, надясно по бул. „България”- спирка № 99 – магазин „Нева“; спирка № 100 – срещу Район „Северен“, надясно по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ – спирка № 8 – хотел „Марица“, спирка № 9 – ТЕЛК , спирка № 10 – Тунела север /запад/ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Л И Н И Я № 93

Посока: „Автоелектроника” – Стъкларски завод

Бул. „Цар Борис III-ти Обединител“ – спирка № 47, спирка № 48 – Водната палата; спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. „България“ – спирка № 89 – Район „Северен“, спирка № 90 – СОУ „П. Яворов“, спирка № 91 – срещу хотел „Санкт Петербург“ – спирка № 422- „Пазарчето”, надясно по бул. „Васил Априлов“ – спирка № 452 – след ресторант „Хитър Петър“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Бул. „Васил Априлов“ – спирка № 443 срещу р-т „Хитър Петър“, наляво по бул. „България” – спирка № 98 – хотел „Санкт Петербург”; спирка № 99 – магазин „Нева“; спирка № 100 – срещу Район „Северен“, надясно по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ – спирка № 8 – хотел „Марица“; спирка № 9 – ТЕЛК , спирка № 10 – Тунела „Север“ /запад/ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Л И Н И Я № 99

Посока : ЖК „Тракия“ –А12 – ТК „Марица“

Бул. „Цар Борис III Обединител“ – спирка № 46-Тунела „Юг“, спирка № 47 – Тунела „Север“, спирка № 48 – Водната палата; спирка № 49 – Панаира; наляво по бул. „България“ – спирка № 89 – Район „Северен“, спирка № 90 – СОУ „П. Яворов“, надясно по ул. „Победа“ – спирка № 310 – Център „Ана Май“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Бул. Шести септември“ – спирка № 117 – кино „Фламинго“, наляво по бул. „Руски“, спирка № 293 – „Пловдивинвест“, ул. „Победа” – спирка № 294- ул. „Победа“ при кръстовище с ул. „Оборище“, надясно по бул. „България“ – спирка № 99 – магазин „Нева“; спирка № 100 – срещу Район „Северен“, надясно по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ – спирка № 8 – хотел „Марица”, спирка № 9 – ТЕЛК , спирка № 10 – Тунела „Север“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Л И Н И Я № 116

Посока: Митница – кв. „Изгрев“

Бул. „Христо Ботев“ – спирка № 205 – Централна гара, спирка № 236 – Автогара „Юг“, спирка № 43 – Сточна гара, наляво по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 44 – Байкал, спирка № 45- срещу хотел „Тримонциум“ – спирка № 46 – тунела „Юг“ – изток, спирка № 47-тунела „Север“ – изток, надясно по бул „Шести септември“ – спирка № 119 – срещу Семинарията и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Бул. „Шести септември“ – спирка №140, наляво по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка № 10 – Тунела „Север“, спирка №11 – Тунела „ЮГ“ – запад, спирка №12 – хотел „Тримонциум“, надясно по бул. „Христо Ботев“ – спирка №14 – срещу Сточна гара, спирка №187 – Автогара Юг, спирка №188 – срещу Централна гара и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.