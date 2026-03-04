В ход е санирането и на блок на ул. „Генерал Радко Димитриев“ в „Източен“

Жилищен блок на ул. „Генерал Радко Димитриев“ №27-31 се санира по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз.

Сградата с 53 апартамента ще бъде изолирана отвън, ще се положи топлоизолация на пода и покрива, ще се подмени дограмата.

„Потреблението на невъзобновяема енергия ще се понижи с над 60%“, увери заместник-кметът по строителство Хакъ Сакъбов, който на място заедно с районния кмет на „Източен“ Емил Русинов се срещна с жители на блока и провери как се движат дейностите по санирането на жилищната сграда.

Изпълнител на дейностите по енергийно обновяване е фирма ДЗЗД „Източен – Генерал Радко Димитриев – Пловдив“, фирмата по строителния надзор е „План Инвест Пловдив“ ЕООД, а срокът за изпълнение е до 30 юни т.г. Стойността на дейностите по саниране е 774 192,57 €, която е 100% безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост.