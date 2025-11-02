АктуалноГрадътКварталиНовини

Малките радости: Обновено междублоково пространство в район „Южен“

Таня Грозданова 10:23ч, неделя, 2 ноември, 2025
0 156 Преди по-малко от минута

Още една малка радост за жителите на район „Южен“. Междублоковото пространство, затворено между улиците „Лайпциг“ 4–18 и „Константин Геров“ 13–15, вече е с напълно обновен облик, съобщи кметът на района Атанас Кунчев в социалната мрежа.

След извършения ремонт мястото е облагородено и придобива много по-приветлив вид. Положени са 1600 кв. м нов асфалт, подменени са капаците на ревизионните шахти, а за удобство на живущите са обособени нови паркоместа.

„Продължаваме с обновяването на инфраструктурата и създаването на паркоместа в район „Южен“. Следващата ни стъпка е преасфалтиране на локалното платно на бул. „Никола Вапцаров“ 79–89,“ съобщи кметът на района.

