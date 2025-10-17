ПП-ДБ: Защо ВиК мрежата в Пловдив остава проблемна въпреки многомилионния проект?

Проблемите с водопреносната мрежа в Пловдив се задълбочават, алармира общинският съветник от групата на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Веселка Христамян. В официално питане до местната администрация тя поставя серия от остри въпроси, свързани със състоянието на ВиК инфраструктурата, качеството на водата и ефективността на реализиращите се проекти.

Христамян изтъква, че в обществените приемни на политическата формация зачестяват сигналите от граждани, които се оплакват от ниско налягане на водата по високите етажи, съмнително качество на питейната вода и наводнения в различни квартали на града – проблеми, възникващи дори при средни по сила валежи.

„Гражданите ни сигнализират за системни нарушения и недостатъци в работата на ВиК системата на града. Изпращаме това питане, за да получим конкретни и навременни отговори, както и да се очертаят стъпки за реално подобрение“, посочва Веселка Христамян.

Според нея, освен стратегическо планиране, е необходим и ясен механизъм за упражняване на контрол от страна на общината, особено в контекста на модернизационни проекти, които се финансират със стотици милиони левове.

Централен акцент в питането ѝ е изпълнението на проекта BG16M1OP002-1.006-0002-C01 „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап I“, чиято стойност надхвърля 115 милиона лева. Проектът цели подмяна на остарялата водопроводна и канализационна мрежа, изграждане на нови колектори и подобряване на водопречистването. Христамян настоява за яснота по няколко въпроса:

Какъв процент от водопроводната и второстепенната мрежа вече е подменен?

Какви гаранции има за извършените дейности?

В експлоатация ли са вече новите колектори, включително по бул. „Дунав“ и бул. „Брезовско шосе“?

Как се управлява произведеният биогаз от пречиствателната станция?

Как се отразява рехабилитацията на ВиК системата върху загубите на вода и наводненията в града?

Според думите ѝ, местната власт дължи отговор на всички пловдивчани как се управлява процесът по подмяна и контрол на водната инфраструктура и защо проблемите остават хронични.

Групата на ПП–ДБ в Общинския съвет е категорична, че за да има реална промяна, трябва да се осигури прозрачност и отчетност при изпълнението на проектите, както и да се чуе гласът на гражданите, които ежедневно търпят последствията от неефективната инфраструктура.

Очаква се администрацията да отговори писмено в рамките на законовия срок. Христамян заявява, че ще следи внимателно дали ще бъдат предоставени изчерпателни данни и конкретни срокове за изпълнение, както и дали ще има ясна визия за решаването на водната криза в града.