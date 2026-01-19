Напусна ни директорът на Френската гимназия Мариела Николова

Напусна ни директорът на Френска езикова гимназия “ „Антоан дьо Сент Екзюпери“ Мариела Николова. Изтъкнатият и обичан педагог загуби битката с коварна болест, която водеше в последните години от живота си.

Завършила Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност френска филология. Магистър по образование, тя е учител по френски език и литература, както и по български език и литература. Заемаше длъжност на директор на Френската гимназия от 2012 г. През годините тя получава редица престижни отличия за своята всеотдайна работа и принос към образованието.