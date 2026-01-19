НовиниОбразование в Пловдив

Напусна ни директорът на Френската гимназия Мариела Николова

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:37ч, понеделник, 19 януари, 2026
0 444 Преди по-малко от минута

Напусна ни директорът на Френска езикова гимназия “ „Антоан дьо Сент Екзюпери“ Мариела Николова. Изтъкнатият и обичан педагог загуби битката с коварна болест, която водеше в последните години от живота си.

Завършила Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност френска филология. Магистър по образование, тя е учител по френски език и литература, както и по български език и литература. Заемаше длъжност на директор на Френската гимназия от 2012 г. През годините тя получава редица престижни отличия за своята всеотдайна работа и принос към образованието.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:37ч, понеделник, 19 януари, 2026
0 444 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина