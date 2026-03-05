Изследване на студентка от Пловдив показва безопасната работа на индустриален клеморед

Инженер Екатерина Иванова подготвя своята дипломна работа в продължение на една година, като през това време работи и в семейната фирма. Това ѝ дава възможност да съчетае практическите знания от работата с академичния опит в университета.

Дипломният ѝ проект представлява симулационно и експериментално изпитване на клеморед, разработен именно в семейната компания. Дипломантката от специалност „Електротехника“ в Техническия университет – филиал Пловдив изследва загряването на силов разпределителен клеморед при различни токови натоварвания. Целта е да се провери безопасността на устройството по време на експлоатация.

Прегряването на електрически апарати над допустимите стойности може да доведе до сериозни повреди – пробив в изолацията, късо съединение, както и до възникване на пожари. Именно затова подобни устройства трябва да бъдат внимателно изпитвани преди да бъдат пуснати на пазара.

„Темата на моята дипломна работа е „Експериментално и числено изследване на загряването на силов разпределителен клеморед“. Измервах температурата на клемореда в електрическо табло чрез термодвойки, както и чрез разработен 3D компютърен модел. Идеята ми предложи моят преподавател доц. д-р инж. Иван Хаджиев, който стана и мой научен ръководител“, разказва Екатерина Иванова.

Как се провежда изследването

Опитната постановка представлява електрическо табло, в което е монтиран силовият разпределителен клеморед, предназначен за индустриални, а не за битови нужди. Към него се свързва входящ кабел със сечение 95 мм², а изходящите кабели са със сечение 25 мм².

В рамките на дипломната работа е изследвано влиянието на токовото натоварване и броят на изходящите проводници върху загряването на клемореда.

„В електротехниката има стандарти, които трябва да се спазват. Допустимото прегряване съгласно стандарт БДС EN 60947-7-1:2009 е 45°C. Обявеният ток на силовия разпределителен клеморед е 250 A. Проведохме тестове при различно токово натоварване до достигане на установен топлинен режим“, обяснява тя.

Изследванията са извършени в лабораторията по „Комутационна техника“. Резултатите показват, че при изпитвателен ток от 250 A загряването остава под допустимата граница. Установено е също, че при намаляване на броя на изходящите проводници температурата се повишава, но отново остава в рамките на стандарта.

Компютърен модел преди реалното производство

Към дипломната разработка инженер Иванова добавя и 3D компютърен модел на клемореда. Чрез него се правят числени изчисления за загряването на устройството.

„Експериментите вървяха успоредно – получените резултати от измерванията се сравняваха с тези от компютърния модел. Установи се много добро съвпадение между тях“, обяснява тя.

Според нея предимството на компютърния модел е, че позволява устройството да се изследва при по-големи токови натоварвания и различни условия на охлаждане, които трудно могат да бъдат постигнати експериментално. Освен това така се спестяват време и ресурси.

Дарение за университета

Изследваният клеморед ще остане в лабораторията по електротехника на Техническия университет – филиал Пловдив. Макетът на опитната постановка е изработен в семейната фирма на дипломантката.

„За мен беше голяма помощ, че можех да работя по проекта и във фирмата, където опитни инженери ми помагаха“, казва тя.

Разработеният клеморед е тестван и при ток по-висок от обявения, което показва неговата надеждност и устойчивост. Компанията, в която работи Иванова, е сред големите български производители на електроинсталационни изделия и осветителни тела, като значителна част от продукцията ѝ се изнася в чужбина.

„Както във всеки бранш конкуренцията е сериозна, но ние залагаме на качеството и дълготрайната работа на нашите продукти“, заключава инженер Екатерина Иванова.