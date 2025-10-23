БългарияНовини

WWF внася призив в МС от името на над 13 400 души за закупуване на противопожарна летателна техника 

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:53ч, четвъртък, 23 октомври, 2025
1 147 Преди по-малко от минута

WWF България организира на 24 октомври (петък) от 08:30 ч. публично внасяне на петиция в Министерски съвет от името на над 13 400 души, които с имейл призовават премиера и правителството да изпълнят решението на Народното събрание от 23 юли 2024 г. – да бъдат предприети необходимите действия за закупуване на специализирана летателна техника за гасене на пожари. 

България все още не разполага със собствени самолети или хеликоптери за гасене на горски пожари, въпреки че всяка година хиляди хектари гори и други площи изгарят. Петицията е част от усилията на WWF да привлече общественото внимание към необходимостта от по-добра превенция, бърза реакция и ефективна защита на горите и населените места. 

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:53ч, четвъртък, 23 октомври, 2025
1 147 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина