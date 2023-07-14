Кой е Атанас Ташков ?

Новият заместник-областен управител на Област Пловдив инж. Атанас Ташков е в редиците на ПП ГЕРБ от самото ѝ създаване. Бил е депутат от Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД в три последователни парламента.
След последния си депутатски мандат инж. Ташков се върна като директор в Областното пътно ръководство в Пловдив, където ползваше отпуск като депутат. От там бе освободен от длъжност от служебното правителство през 2021-а г.
Роден е 28.04.1978 г. По професия е строителен инженер. Семеен с три деца.
Съпругата му Радослава Ташкова също е активист на партията под тепетата.
Припомняме, че в четвъртък МС изненадващо назначи лидерът на БЗНС Илия Зюмбилев за областен управител на Пловдив. Вижте още Кой е Илия Зюмбилев.
157 коментари
Xin chào 500 anh em, nếu anh em đang kiếm sân chơi đẳng cấp để gỡ gạc Casino thì tham khảo địa chỉ này. Uy tín luôn: https://pacebhadrak.org.in/#. Chúc các bác rực rỡ.
Hello mọi người, bác nào muốn tìm sân chơi đẳng cấp để gỡ gạc Đá Gà thì tham khảo địa chỉ này. Uy tín luôn: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Chúc anh em may mắn.
Hello m?i ngu?i, n?u anh em dang ki?m nha cai uy tin d? gi?i tri Casino thi vao ngay trang nay nhe. Uy tin luon: https://homemaker.org.in/#. Chuc cac bac r?c r?.
Chao anh em, ai dang tim trang choi xanh chin d? cay cu?c Casino d?ng b? qua ch? nay. Khong lo l?a d?o: Nha cai BJ88. V? b? thanh cong.
Xin chào 500 anh em, người anh em nào cần sân chơi đẳng cấp để cày cuốc Đá Gà thì tham khảo địa chỉ này. Uy tín luôn: Nhà cái BJ88. Chiến thắng nhé.
Chao c? nha, ngu?i anh em nao c?n c?ng game khong b? ch?n d? g? g?c N? Hu thi vao ngay ch? nay. Dang co khuy?n mai: bj88. Chuc anh em may m?n.
Hello mọi người, người anh em nào cần sân chơi đẳng cấp để gỡ gạc Nổ Hũ thì xem thử trang này nhé. Đang có khuyến mãi: nhà cái dola789. Chúc anh em may mắn.