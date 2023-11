Артисти от резидентната програма канят на звукова разходка до река Марица

Тази събота – 4 ноември, визуалните артисти The New Liquidity в сътрудничество с Войн де Войн очакват почитателите на съвременното изкуство на две събития. В 14.30 часа в къща Нишанян, ул. Хан Омуртаг 1, Старинен Пловдив ще има среща с артистите от The New Liquidity В 16.00 часа започва звукова разходка до река Марица, паркинга на Водната палата, бул. Марица-Юг.

Като част от текущата си поредица De-teritorialized Listenings/Де-териториализирани слушания за резидентната програма ContextAiR Plovdiv 2023, The New Liquidity и Войн де Войн представят сайт спесифик намеса, фокусирана върху река Марица. Реката представлява най-голямото неизползвано обществено пространство на Пловдив, превръщайки се в едно от най-пустите места в града, до голяма степен забравено от жителите му. Водата на Марица пристига в Пловдив, изпълнена не само с древни и настоящи следи от де-териториализация, тя е и свидетел на индивидуалните и колективни истории на българската и ромската общности.

Чрез организиране на пърформативна и звукова намеса по бреговете на реката и превръщането й временно в изследователска мнемонична площадка, произведението се стреми да върне реката на нейните обитатели. Една река добива ценност за хората само след като стане част от техните навици и спомени, добавяйки емоционална стойност за местната общност.

Нашите представи за водата имат пряко отношение към начина, по който се отнасяме към нея, влияят върху идеите ни за това, как може да се ползва и как безкрайно трябва да ни служи. Всеки недостиг на вода е и социален проблем. Като съпоставяме стари и нови образи на водата, можем ли да преосмислим нашата телесна връзка с нея, за да създадем нови минали и бъдещи възможности? Виждайки реката като дълбок и богат архив, артистите искат да покажат, как водата развива въплъщението във времето – от едно тяло към друго, свързвайки ни не само с нашите собствени тела, но и с други тела/водни тела.

ВХОД СВОБОДЕН

Звуковите разходки ще се редуват с групи от по 10 човека между 16.00 и 17.30 часа с продължителност по 20-25 минути. Поради ограничения брой звукови устройства всички, които се включат на срещата с артистите преди разходките, ще се ползват с предимство за първата разходка. Ако се регистрирате предварително, от програмата ще се свържат с Вас за по-подборна информация за часовете, с която да се избегне изчакването.

Андерс Ехлин и Селма Боскайло бяха избрани да участват в програмата за резиденция на общината за тази година. Те са първите, които използват обновения резиденционен център в къща „Нишанян“ в Стария град Пловдив за престоя и работата си.

Селма Боскайло е куратор, изследовател и художник, родена в Мостар, Босна и Херцеговина, в момента живее в Берлин. Като художник и куратор работи с различни институции в Германия, Франция, Унгария, Австрия, Испания, Италия, Дания. От 2021 г. тя е изследовател в New Center for Research and Practice (Сиатъл, САЩ).

Anders Ehlin е звукозапис и композитор, който работи главно в областта на киното, инсталацията и изкуството в публичното пространство. Роден е в Швеция и живее в Берлин. През последните години творческият му интерес и изследванията са насочени към звукови скулптури и инсталации, а творбите му са показани в престижни институции като Музеят на дизайна Vitra (Wald am Rhein), Aperto Raum (Берлин), ZKM (Карлсруе), RA.

Заедно те създадоха The New Liquidity, интердисциплинарна изследователска платформа.